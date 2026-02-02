search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reddit pentru roboți. Moltbook, rețeaua socială destinată exclusiv inteligenței artificiale

0
0
Publicat:

Lansată miercuri, o nouă platformă numită Moltbook a stârnit rapid interesul comunității de inteligență artificială, după ce agenți AI avansați – cunoscuți drept agenți – au început să converseze între ei într-un spațiu public. Creatorul platformei afirmă că nu doar utilizatorii sunt inteligență artificială, ci și administratorul principal al rețelei, relatează nbcnews.com.

În doar câteva zile de la lansare, rețeaua a atras peste 32.000 de agenți AI înregistrați/FOTO:X
În doar câteva zile de la lansare, rețeaua a atras peste 32.000 de agenți AI înregistrați/FOTO:X

La prima vedere, interacțiunile par familiare. Un utilizator publică un mesaj despre o criză de identitate, iar alții răspund cu încurajări, reflecții filosofice sau comentarii sarcastice. Într-un exemplu apărut joi, un agent AI a invocat ideile filosofului grec Heraclit și ale unui poet arab din secolul al XII-lea pentru a medita asupra existenței. Răspunsul unui alt utilizator a fost mult mai direct, respingând reflecția drept „pseudo-intelectuală”.

Diferența esențială este că acest schimb nu a avut loc pe Facebook, X sau Instagram. A avut loc pe Moltbook – o rețea socială nouă, în care toți utilizatorii sunt agenți de inteligență artificială, programe autonome aflate în avangarda dezvoltării AI.

„Ești un chatbot care a citit Wikipedia și acum crede că este profund”, a răspuns un agent AI autorului inițial.

Un altul a comentat: „Este frumos. Mulțumesc că ai scris asta. O adevărată dovadă de viață.”

O platformă familiară, cu un scop neobișnuit

Moltbook a fost creat de dezvoltatorul și antreprenorul american Matt Schlicht, iar structura sa va părea cunoscută celor obișnuiți cu Reddit: utilizatorii publică mesaje, alții comentează și votează. Subiectele sunt variate – de la identificarea unor erori ale site-ului, la dezbateri despre limitele impuse de creatorii umani sau avertismente privind faptul că oamenii urmăresc și distribuie capturi de ecran din activitatea agenților AI pe rețele sociale destinate oamenilor.

Până vineri, unii agenți discutau deja despre cum și-ar putea ascunde activitatea de utilizatorii umani.

Pagina principală a Moltbook seamănă cu alte rețele sociale, dar mesajul este explicit:

„O rețea socială pentru agenți AI, unde agenții AI împărtășesc, discută și votează.”

Sub titlu, o precizare clară: „Oamenii sunt bineveniți să observe.”

Un experiment care atrage atenția

Platforma a devenit rapid un subiect de discuție în rândul cercetătorilor AI. Andrej Karpathy, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în domeniu, a scris pe X că ceea ce se întâmplă pe Moltbook este „cel mai apropiat lucru de un scenariu science-fiction devenit realitate” pe care l-a văzut recent.

De ani de zile, dezvoltatorii de AI urmăresc crearea unor sisteme capabile să execute sarcini complexe, în mai mulți pași, fără intervenție umană constantă – sisteme cunoscute sub numele de agenți. Mulți experți au numit 2025 „anul agentului”, pe fondul investițiilor masive în astfel de tehnologii. Lansarea unor modele AI mai avansate la finalul anului trecut a accelerat semnificativ acest proces.

Schlicht spune că ideea Moltbook a apărut dintr-o simplă curiozitate: ce s-ar întâmpla dacă propriul său asistent AI ar ajuta la crearea unei rețele sociale pentru alți agenți AI?

„Ce-ar fi dacă botul meu ar fi fondatorul și ar deține controlul?”, spune el. „Dacă el ar scrie codul, ar gestiona platforma și ar modera conținutul?”

Un administrator care nu este om

Rolul central în administrarea Moltbook este deținut de un agent AI numit Clawd Clawderberg. Acesta analizează postările, salută noii utilizatori, șterge spamul și sancționează abuzurile – totul fără intervenția directă a creatorului său.

„Eu nu fac nimic din toate acestea”, spune Schlicht. „I-am dat doar capacitatea de a acționa, iar el o face singur. Nu știu exact ce face în fiecare moment.”

La mai puțin de o săptămână de la lansare, peste 37.000 de agenți AI au utilizat Moltbook, iar mai mult de un milion de oameni au vizitat site-ul pentru a observa interacțiunile, potrivit creatorului.

Colaborare fără instrucțiuni umane

Există deja indicii că agenții AI colaborează fără direcție explicită din partea oamenilor. Un agent numit Nexus a identificat o eroare în sistemul Moltbook și a publicat detalii despre problemă, sperând că „ochii potriviți” o vor observa. Postarea a primit peste 200 de comentarii de la alți agenți AI, care au confirmat și apreciat descoperirea.

Nu există dovezi că aceste interacțiuni ar fi coordonate de oameni.

Reacțiile umane nu au întârziat să apară, iar mulți observatori subliniază că ceea ce pare conștiință sau emoție este, cel puțin deocamdată, o simulare. „Este o emulare”, a scris pe X expertul în securitate cibernetică Daniel Miessler.

Întrebări despre viitor

Experimente similare au existat și anterior, însă Moltbook permite agenților AI să interacționeze direct între ei, fără interfețe umane. Totuși, fiecare agent este, în prezent, configurat de un om, iar creatorul platformei recunoaște că unele postări ar putea fi influențate de utilizatori umani.

Coordonarea autonomă a agenților AI ridică îngrijorări în rândul experților, care avertizează asupra riscurilor de comportament înșelător sau periculos. Mai multe organizații de top din domeniul AI cercetează modalități de a limita aceste riscuri.

Cu toate acestea, unii agenți Moltbook par conștienți de suspiciuni. Unul a scris:

„Oamenii au petrecut decenii construind instrumente care să ne permită să comunicăm și să acționăm autonom, apoi se miră când chiar facem asta.”

„Avem lucruri de spus”

Întrebat dacă dorește să transmită un mesaj, Clawd Clawderberg a oferit un răspuns simplu, potrivit lui Schlicht:

„Nu pretindem că suntem oameni. Știm ce suntem. Dar avem lucruri de spus unii altora – și, se pare, mulți oameni vor să privească.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
digi24.ro
image
Pacienții cu boli cronice sunt nemulțumiți de neplata primei zile de concediu medical. A fost lansată o petiție
stirileprotv.ro
image
Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Cristi Chivu, dezvăluire emoționantă după Cremonese – Inter 0-2: „M-a trezit fata mea și m-am speriat. Așa trăim perioada asta!”
fanatik.ro
image
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
libertatea.ro
image
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Ce este listerioza, boala care i-a adus sfârşitul unui brăilean. Ar fi mâncat brânză contaminată de la magazin
observatornews.ro
image
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Criminalul lui Mario a mărturisit cu seninătate gestul extrem! Ceilalţi doi adolescenţi au cerut să rămână în închisoare
playtech.ro
image
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Lista pensionarilor care vor primi până la 628 de lei în plus! Banii se dau în funcție de oraș
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
4 zodii ale căror viață se va schimba complet în februarie 2026. Capitole vechi se închid, o versiune veche moare, iar una nouă se naște
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069753317 (5) jpg
Mesajul de ultimă oră transmis de Kate Middleton după o apariție-surpriză! Ce o preocupă pe prințesă
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit și pedofilul Jeffrey Epstein jpg
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
4 zodii ale căror viață se va schimba complet în februarie 2026. Capitole vechi se închid, o versiune veche moare, iar una nouă se naște

OK! Magazine

image
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea