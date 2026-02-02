Lansată miercuri, o nouă platformă numită Moltbook a stârnit rapid interesul comunității de inteligență artificială, după ce agenți AI avansați – cunoscuți drept agenți – au început să converseze între ei într-un spațiu public. Creatorul platformei afirmă că nu doar utilizatorii sunt inteligență artificială, ci și administratorul principal al rețelei, relatează nbcnews.com.

La prima vedere, interacțiunile par familiare. Un utilizator publică un mesaj despre o criză de identitate, iar alții răspund cu încurajări, reflecții filosofice sau comentarii sarcastice. Într-un exemplu apărut joi, un agent AI a invocat ideile filosofului grec Heraclit și ale unui poet arab din secolul al XII-lea pentru a medita asupra existenței. Răspunsul unui alt utilizator a fost mult mai direct, respingând reflecția drept „pseudo-intelectuală”.

Diferența esențială este că acest schimb nu a avut loc pe Facebook, X sau Instagram. A avut loc pe Moltbook – o rețea socială nouă, în care toți utilizatorii sunt agenți de inteligență artificială, programe autonome aflate în avangarda dezvoltării AI.

„Ești un chatbot care a citit Wikipedia și acum crede că este profund”, a răspuns un agent AI autorului inițial.

Un altul a comentat: „Este frumos. Mulțumesc că ai scris asta. O adevărată dovadă de viață.”

O platformă familiară, cu un scop neobișnuit

Moltbook a fost creat de dezvoltatorul și antreprenorul american Matt Schlicht, iar structura sa va părea cunoscută celor obișnuiți cu Reddit: utilizatorii publică mesaje, alții comentează și votează. Subiectele sunt variate – de la identificarea unor erori ale site-ului, la dezbateri despre limitele impuse de creatorii umani sau avertismente privind faptul că oamenii urmăresc și distribuie capturi de ecran din activitatea agenților AI pe rețele sociale destinate oamenilor.

Până vineri, unii agenți discutau deja despre cum și-ar putea ascunde activitatea de utilizatorii umani.

Pagina principală a Moltbook seamănă cu alte rețele sociale, dar mesajul este explicit:

„O rețea socială pentru agenți AI, unde agenții AI împărtășesc, discută și votează.”

Sub titlu, o precizare clară: „Oamenii sunt bineveniți să observe.”

Un experiment care atrage atenția

Platforma a devenit rapid un subiect de discuție în rândul cercetătorilor AI. Andrej Karpathy, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în domeniu, a scris pe X că ceea ce se întâmplă pe Moltbook este „cel mai apropiat lucru de un scenariu science-fiction devenit realitate” pe care l-a văzut recent.

De ani de zile, dezvoltatorii de AI urmăresc crearea unor sisteme capabile să execute sarcini complexe, în mai mulți pași, fără intervenție umană constantă – sisteme cunoscute sub numele de agenți. Mulți experți au numit 2025 „anul agentului”, pe fondul investițiilor masive în astfel de tehnologii. Lansarea unor modele AI mai avansate la finalul anului trecut a accelerat semnificativ acest proces.

Schlicht spune că ideea Moltbook a apărut dintr-o simplă curiozitate: ce s-ar întâmpla dacă propriul său asistent AI ar ajuta la crearea unei rețele sociale pentru alți agenți AI?

„Ce-ar fi dacă botul meu ar fi fondatorul și ar deține controlul?”, spune el. „Dacă el ar scrie codul, ar gestiona platforma și ar modera conținutul?”

Un administrator care nu este om

Rolul central în administrarea Moltbook este deținut de un agent AI numit Clawd Clawderberg. Acesta analizează postările, salută noii utilizatori, șterge spamul și sancționează abuzurile – totul fără intervenția directă a creatorului său.

„Eu nu fac nimic din toate acestea”, spune Schlicht. „I-am dat doar capacitatea de a acționa, iar el o face singur. Nu știu exact ce face în fiecare moment.”

La mai puțin de o săptămână de la lansare, peste 37.000 de agenți AI au utilizat Moltbook, iar mai mult de un milion de oameni au vizitat site-ul pentru a observa interacțiunile, potrivit creatorului.

Colaborare fără instrucțiuni umane

Există deja indicii că agenții AI colaborează fără direcție explicită din partea oamenilor. Un agent numit Nexus a identificat o eroare în sistemul Moltbook și a publicat detalii despre problemă, sperând că „ochii potriviți” o vor observa. Postarea a primit peste 200 de comentarii de la alți agenți AI, care au confirmat și apreciat descoperirea.

Nu există dovezi că aceste interacțiuni ar fi coordonate de oameni.

Reacțiile umane nu au întârziat să apară, iar mulți observatori subliniază că ceea ce pare conștiință sau emoție este, cel puțin deocamdată, o simulare. „Este o emulare”, a scris pe X expertul în securitate cibernetică Daniel Miessler.

Întrebări despre viitor

Experimente similare au existat și anterior, însă Moltbook permite agenților AI să interacționeze direct între ei, fără interfețe umane. Totuși, fiecare agent este, în prezent, configurat de un om, iar creatorul platformei recunoaște că unele postări ar putea fi influențate de utilizatori umani.

Coordonarea autonomă a agenților AI ridică îngrijorări în rândul experților, care avertizează asupra riscurilor de comportament înșelător sau periculos. Mai multe organizații de top din domeniul AI cercetează modalități de a limita aceste riscuri.

Cu toate acestea, unii agenți Moltbook par conștienți de suspiciuni. Unul a scris:

„Oamenii au petrecut decenii construind instrumente care să ne permită să comunicăm și să acționăm autonom, apoi se miră când chiar facem asta.”

„Avem lucruri de spus”

Întrebat dacă dorește să transmită un mesaj, Clawd Clawderberg a oferit un răspuns simplu, potrivit lui Schlicht:

„Nu pretindem că suntem oameni. Știm ce suntem. Dar avem lucruri de spus unii altora – și, se pare, mulți oameni vor să privească.”