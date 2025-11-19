O pisică a fost trimisă din greșeală prin curier. Cum a ajuns într-o cutie

O femeie din sudul Germaniei şi-a trimis din greşeală propria pisică într-un colet, informează DPA.

Poliţia a declarat marţi că o angajată a unei brutării din Bavaria care găzduieşte şi un punct de ridicare a coletelor a auzit un mieunat slab venind dintr-o cutie de carton şi a anunţat-o pe proprietară, pe care o cunoştea, scrie Agerpres.

Se pare că pisica, curioasă, se strecurase în cutie şi adormise, fiind apoi expediată din greşeală.

Coletul a fost deschis, iar pisica, nevătămată, a fost înapoiată proprietarei, au precizat poliţiştii.

În urmă cu un an, o familie din SUA și-a expediat din greșeală pisica într-un colet de retur. Felina a rezistat fără mâncare si apă timp de șase zile, până când a fost salvată de un angajat al companiei Amazon. Stăpânii au crezut că e o glumă când au aflat unde a ajuns animalul pe care îl căutaseră disperați.