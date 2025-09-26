O femeie din Buzău a ajuns la spital după ce a confundat un arici cu o pisică și a fost mușcată de deget

O femeie de 64 de ani din Buzău a ajuns la spital după ce a fost mușcată de un arici pe care l-ar fi confundat cu o pisică.

O situație neobișnuită a avut loc la Buzău, unde o femeie de 64 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe după ce a fost mușcată de un arici.

Incidentul s-a petrecut în curtea casei joi seară, când femeia ar fi confundat animalul cu o pisică și a încercat să îl mângâie, alegându-se cu o muşcătură la deget.

„O femeie în vârstă de 64 de ani, din municipiul Buzău, s-a prezentat la UPU-SMURD a SJU Buzău pentru plagă prin muşcătură de arici la nivelul falangei, mâna stângă. În serviciul UPU, pacienta a primit îngrijiri medicale (toaletă, pansament, profilaxie antitetanos, tratament antibiotic). S-a recomandat consult la secţia Boli Infecţioase, în vederea administrării vaccinului antirabic”, a declarat, pentru Agerpres, Adriana Bunilă, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Buzău.

Specialiștii atrag atenția că orice mușcătură de animal impune prezentarea de urgență la spital.

„Pacienţii care sunt muşcaţi de diverse animale trebuie să se prezinte la o unitate medicală în vederea administrării tratamentelor specifice”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Buzău.