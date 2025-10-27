Video O lampă din aur de 24 de carate, oferită gratis pe OLX: „Nu intenționez să profit de pe urma ei”

O simplă căutare pe internet s-a transformat într-o descoperire neașteptată pentru o utilizatoare de Instagram. Sylwia Kimla a povestit pe profilul său despre o lampă unică pe care a găsit-o pe platforma OLX, reușind să o obțină gratuit, deși valoarea sa este estimată la aproximativ 600 de euro.

Sylwia a remarcat imediat anunțul și a reacționat fără ezitare. Lampa, creată de renumita companie Murano, este realizată integral din sticlă și decorată cu aur de 24 de carate, potrivit publicației poloneze Fakt.

„Privesc și văd că este o lampă Crystalstrass Murano, toată din sticlă, cu aur de 24 de carate încorporat în petalele florilor. Doamna îmi scrie imediat și îmi trimite poze, spunând că mai are și aplice. Așa mi-a făcut ziua mai bună…”, a povestit Sylwia Kimla pe Instagram.

Sursa video: Instagram / Sylwia Kimla

Deși valoarea sa este considerabilă, Sylwia a decis să păstreze lampa acasă. „Doamna făcuse renovări și spunea că nu se mai potrivește cu designul. Dacă nu o luam eu, ar fi ajuns la gunoi. Nu intenționez să o vând și să profit de pe urma ei”, a adăugat ea într-un alt videoclip.

Sursa video: Instagram / Sylwia Kimla

Reacții și noi descoperiri

Povestea a stârnit reacții mixte pe internet. Unii utilizatori au criticat-o pe Sylwia, acuzând-o că ar fi profitat de lipsa de cunoștințe a fostei proprietare. Tânăra a explicat însă că nu era sigură dacă lampa era autentică: „Nu se știa sigur dacă este autentică sau nu”, a răspuns ea criticilor.

Inspirată de această experiență, Sylwia a început să caute și alte obiecte pe care oamenii intenționau să le arunce. Printre descoperirile sale s-au numărat piese de ceramică în valoare de 60 de euro, o chitară de aproximativ 120 de euro și o vază de aproape 50 de euro. Exemplul său arată că uneori merită să verificăm cu atenție dacă un obiect chiar trebuie aruncat.