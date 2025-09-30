search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
Cele mai valoroase rachete din istorie. Sumele uriașe cu care s-au vândut „armele" folosite de Nadal, Djokovic și de Federer

Publicat:

Multă vreme, cea mai scumpă rachetă de tenis vândută vreodată a fost o Slazenger din anii 1930 folosită de Fred Perry, vândută cu 23.000 de lire sterline în 1970. În ultimii ani, interesul pentru ramele istorice, în special cele asociate cu „cei trei mari”, a crescut exponențial, la fel ca și prețurile. Au trecut de bariera 100.000 de euro. Șase rachete au depășit pragul. 

Rafael Nadal a scris istorie la Roland Garros
Rafael Nadal a scris istorie la Roland Garros

Nadal - Roland Garros 2017

Recordmanul vânzărilor este spaniolul Rafa Nadal. Racheta cu care a câștigat „La Decima” în 2017, al 10-lea titlu de Grand Slam la Roland Garros și al 15-lea titlu din carieră, a fost vândută la licitație pentru suma 157.333 de dolari, cel mai mare preț plătit vreodată pentru un astfel de obiect. Racheta Babolat a intrat în istorie ca vedetă a unuia dintre cele mai dominate turnee din toate timpurile, ibericul pierzând doar 35 de game-uri și nepermițând niciodată mai mult de patru game-uri într-un singur set. Casa de licitații Prestige Memorabilia și Resolution Photomatching au certificat utilizarea acestei rachete nu doar în cele șapte meciuri pariziene care l-au condus pe Nadal la victorie, ci și în finala Masters 1000 de la Miami, unde a pierdut în fața lui Federer, dar și la Madrid, unde a câștigat împotriva lui Thiem. Două stickere personalizate au rămas pe cadru: „R. Nadal 12-2016 3” și „RG 2017 Nadal”, decorând cea mai scumpă rachetă din toate timpurile. 

Nadal - Australian Open 2022 

Bucuria lui Rafael Nadal la Melbourne
Bucuria lui Rafael Nadal la Melbourne

Racheta folosită în revenirea istorică a lui Rafa Nadal împotriva rusului Daniil Medvedev, la Australian Open din 2022, este printre cele mai scumpe din toate timpurile. Acest triumf i-a adus lui Rafa al 22-lea și ultimul său titlu de Grand Slam, la 13 ani după primul său succes la Melbourne Park. Un meci epic, marcat de a treia revenire din carieră a lui Nadal de la 0-2 la seturi, după cele împotriva lui Kendrick și Youzhny, la Wimbledon în 2006 și în 2007. În timpul meciului, sportivul a schimbat rachetele de mai multe ori, cea care a ajuns ulterior la licitație devenind simbolul isprăvii sale și vânzându-se cu peste 118.000 de dolari.

Djokovic - Roland Garros 2016

Novak Djokovic, alunecând pe zgură
Novak Djokovic, alunecând pe zgură

Novak Djokovic și-a încheiat cariera de câștigător de Grand Slam la Roland Garros în anul 2016 cu această rachetă, care a devenit una dintre cele mai valoroase amintiri din cariera sa. La acea vreme, Djokovic avea deja 11 titluri majore la activ, dar încă îi lipsea titlul de la Paris. Fusese aproape de a câștiga de trei ori, pierzând două finale în fața lui Nadal și o dată în fața lui Wawrinka. La acea ediție, ajutat de retragerea spaniolului în runda a treia, s-a transformat într-o oportunitate unică în viață, pe care Djokovic a valorificat-o. În finală, pentru a șaptea oară într-un Grand Slam, l-a înfruntat pe Andy Murray: l-a învins cu 3-6, 6-1, 6-2, 6-4, câștigând al patrulea său turneu major consecutiv și devenind primul care a făcut acest lucru de la Rod Laver încoace. La sfârșitul meciului, și-a aruncat racheta în tribune, unde a fost prinsă de o fană norocoasă. A rămas cu ea ani la rând, până când a decis să o scoată la licitație în 2023. Singura altă piesă de suveniruri Djokovic aflată anterior pe piață a fost racheta cu care a terminat Career Golden Masters, câștigând Cincinnati: a fost vândută în scop caritabil, împreună cu un ceas Seiko cu autograf, pentru 18.750 de dolari.

Federer - Wimbledon 2004, Nadal - Roland Garros 2007 

Roger Federer se simțea ideal pe iarbă
Roger Federer se simțea ideal pe iarbă

Ce au în comun racheta cu care Roger Federer a câștigat Wimbledon pentru a doua oară, al treilea său Grand Slam, și cea cu care Rafa Nadal a câștigat al treilea titlu consecutiv de la Roland Garros în 2007? Prețul pe care l-au vândut la licitație: 118.206 de dolari, la puțin peste un an distanță. Nadal a triumfat la Paris, învingându-l pe Djokovic în semifinale și pe Federer în finală, în timp ce elvețianul l-a învins pe Andy Roddick la Old England Club. Potrivit casei de licitații Prestige Memorabilia, racheta lui Federer a fost semnată și dedicată Annei Wintour și fiicei sale, cu inscripția gravată pe ramă: „Pentru Anna + Bee, Roger Federer”. Acesta nu a fost singurul detaliu: în centru era un autocolant pe care scria „Roger Federer Rasen 1”, care celebra primul loc în clasament tocmai smuls de la Roddick. Elvețianul a mai folosit, probabil, racheta respectivă și în două meciuri de la Masters 1000 din Toronto. 

Billie Jean King - Bătălia Sexelor 

Strângere de mână după „Bătălia Sexelor”
Strângere de mână după „Bătălia Sexelor”

Bobby Riggs și Billie Jean King își dau mâna, după ce doamna a câștigat așa-numita „Bătălie a Sexelor”, de la Astrodome din Houston, în 1973, în fața a peste 30.000 de spectatori. O victorie și o rachetă au devenit un simbol al schimbării sociale și culturale. În același an, King a reușit să determine US Open să elimine diferența de remunerare dintre bărbați și femei, amenințând că se va retrage din turneu dacă paritatea nu era garantată. La scurt timp după aceea, a fondat WTA, pentru a oferi o reprezentare mai mare jucătoarelor de tenis. Acea rachetă istorică, donată unei organizații caritabile de către King în 1982 și achiziționată ulterior de un colecționar privat, a revenit la licitație în decembrie 2017, în cadrul licitației „Vocile secolului XX”, unde s-a vândut cu 125.000 de dolari. Până în prezent, rămâne a treia cea mai bine vândută rachetă din istorie.

Sport

