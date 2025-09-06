Sabia originală a lui Darth Vader, cumpărată cu 3,6 milioane de dolari. Devine cel mai scump obiect Star Wars vândut vreodată

O sabie cu laser folosită de Darth Vader în filmele originale „Star Wars” a fost vândută la licitație pentru 3,6 milioane de dolari, devenind astfel cel mai scump obiect de colecție Star Wars vândut vreodată.

Vânzare record în colecția de obiecte Star Wars. Sabia cu laser, obiect de recuzită, a fost cumpărată la prețul de 3,6 milioane de dolari

Sabia cu laser a lui Darth Vader, folosită în filmele originale Star Wars, a fost vândută la licitație pentru 3,6 milioane de dolari (2,7 milioane de lire sterline). Recuzita, prezentă în filme precum The Empire Strikes Back și Return of the Jedi, a fost considerată momentul de senzație al primei zile de vânzări la licitația organizată joi în Los Angeles.

Potrivit casei de licitații Propstore, cu sediul în Buckinghamshire, acest obiect de colecție a devenit cel mai scump articol Star Wars vândut vreodată la licitație. Brandon Alinger, director operațional la Propstore, a declarat: „Să vezi o sabie Star Wars – simbolul uneia dintre cele mai mari saga din cinematografie – devenind cel mai valoros obiect al francizei vândut vreodată la licitație este incredibil de special.”

Recuzita a fost folosită în timpul filmărilor extinse de la studiourile Elstree din Hertfordshire și a fost descrisă de domnul Alinger ca fiind unul dintre cele mai recunoscute obiecte de recuzită din istoria filmului.

Deși licitația a avut loc în California, multe loturi proveneau din producții britanice, inclusiv un bici, o centură și o teacă realizate pentru Harrison Ford în filmul Indiana Jones and the Last Crusade din 1989, vândute pentru 485.100 de dolari (360.000 de lire sterline). Alte obiecte de colecție au inclus un semn de la Platforma 9 3/4, folosit în mai multe filme originale Harry Potter, estimat inițial între 20.000 și 40.000 de dolari (14.925 – 29.850 lire sterline), dar care a fost vândut pentru 138.600 de dolari (102.573 lire sterline).

Domnul Alinger a mai spus: „Rezultatul marchează un moment istoric, nu doar pentru Propstore, ci pentru întreaga lume a colecționării de obiecte cinematografice. Aceasta reflectă puterea culturală durabilă a Star Wars și pasiunea fanilor și colecționarilor care văd aceste artefacte ca repere ale mitologiei moderne.”

Și anul trecut, bikini-ul Prinţesei Leia din Star Wars s-a vândut cu 175.000 de dolari la o licitaţie

Un bikini auriu purtat de regretata actriţă Carrie Fisher în Star Wars -”Return of the Jedi” a fost vândut cu 175.000 de dolari la o licitaţie, potrivit BBC.

Costumul din Star Wars este unul dintre cele mai celebre din istoria filmului.

Acesta include partea de sus a bikini-ului, părţile de jos, inele pentru şolduri, o brăţară pentru braţ şi una pentru mână, scrie news.ro.

Fisher, care a jucat rolul Prinţesei Leia în filmele Star Wars, a afirmat că a crezut că regizorul George Lucas ”glumeşte” când acesta i-a arătat bikini-ul.