O influenceriță din Brazilia, găsită moartă după ce ar fi căzut de pe acoperiș. Fusese internată cu câteva ore înainte

Influencerița și culturista braziliană Diana Arêas, cunoscută pentru sfaturile sale de fitness și nutriție, a murit în circumstanțe suspecte, după ce ar fi căzut de pe acoperișul blocului în care locuia. Poliția a deschis o anchetă și spune că detaliile cazului sunt încă neclare.

→ Imaginea 1/6: Influencerița braziliană Diana Arêas a murit în circumstanțe suspecte FOTO: Instagram / Diana Arêas

Diana Arêas, în vârstă de 39 de ani, a fost găsită moartă joi într-un complex rezidențial din Campos, oraș situat la nord de Rio de Janeiro. Potrivit polițiștilor, „ea a căzut de pe acoperișul clădirii în care locuia”. Deocamdată, anchetatorii nu au oferit detalii suplimentare despre modul în care s-a produs tragedia.

Internată înainte de tragedie

Cu doar câteva ore înainte, influencerița fusese transportată de urgență la spital, după ce medicii au găsit-o în apartamentul ei „cu tăieturi pe tot corpul”, scrie New York Post. După ce a primit îngrijiri medicale, medicii au decis să o interneze, însă, potrivit autorităților, Diana Arêas „a părăsit unitatea medicală fără acordul doctorilor”.

Poliția a transmis că investigarea cazului este în desfășurare și că momentan pot oferi „puține detalii despre circumstanțele morții”.

O prezență activă pe rețelele sociale

Diana Arêas era extrem de populară online, unde posta frecvent videoclipuri și fotografii din timpul antrenamentelor, dar și sfaturi de nutriție. Pe pagina sa de Instagram se descria ca fiind dedicată „transformării corpului și a minții”.

Contul ei este plin de imagini în care apare antrenându-se intens sau pozând în bikini, atrăgând mii de urmăritori din toată Brazilia.