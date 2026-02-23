search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Moment stânjenitor în live: o influenceriță a pierdut 140.000 de urmăritori după ce o defecțiune de filtru i-a dezvăluit adevărata înfățișare

0
0
Publicat:

O influenceriță din China ar fi pierdut aproximativ 140.000 de urmăritori după ce, în timpul unei transmisiuni live, filtrul de înfrumusețare pe care îl folosea s-a defectat pentru câteva secunde, iar publicul i-a văzut chipul real. Momentul, surprins de internauți, s-a răspândit rapid pe rețelele sociale și a stârnit dezbateri aprinse despre filtrele digitale și standardele de frumusețe online.

O influenceriță din China a pierdut aproximativ 140.000 de urmăritori FOTO: Captură video
O influenceriță din China a pierdut aproximativ 140.000 de urmăritori FOTO: Captură video

Incidentul a avut loc în timp ce tânăra, al cărei nume nu este cunoscut, filma un live. În mod normal, ea apărea cu pielea foarte deschisă la culoare, trăsături fine și un aspect aproape de păpușă, oferit de filtrul activ. La un moment dat, însă, filtrul a dispărut pentru câteva secunde, dezvăluind o femeie cu un ton mai cald al pielii și trăsături naturale, ușor asimetrice.

Clipul, de doar patru secunde, alternează imaginea fără filtru cu cea modificată digital și a fost redistribuit masiv pe TikTok, Threads și alte platforme. Mulți utilizatori au remarcat diferența bruscă, descriind persoana din imagini drept „complet diferită” și cu un chip mai matur.

Sursa video: X/ @gigglexguru

Critici, dar și reacții de susținere

Numeroase postări virale susțin că, după acest moment stânjenitor, influencerița ar fi pierdut aproximativ 140.000 de urmăritori, potrivit New York Post. În același timp, o parte a publicului a sărit în apărarea ei, criticând utilizarea excesivă a filtrelor.

Cred că e mult mai frumoasă decât cu filtrul”, a scris un utilizator. Un alt comentariu spune: „Filtrul o face să pară fără viață”. Un al treilea a adăugat: „E literalmente atât de frumoasă, încât sunt înnebunit după ea”, sugerând că varianta reală este mult mai atrăgătoare decât cea artificială.

Jurnaliștii de la New York Post notează că unii internauți au folosit acest episod pentru a critica așa-numitele „standarde de frumusețe de neatins” promovate în Asia de Est prin intermediul rețelelor sociale.

Un fenomen care se repetă în online

Nu este pentru prima dată când un influencer din China este acuzat că își induce publicul în eroare prin transformări digitale. În 2019, o vedetă cunoscută online sub numele „Your Highness Qiao Biluo” și-a șocat urmăritorii după ce o defecțiune în timpul unui live a arătat că nu era o tânără atrăgătoare, ci o femeie de vârstă mijlocie.

În era rețelelor sociale, astfel de situații sunt tot mai frecvente. Cu câțiva ani în urmă, utilizatorii au criticat dur filtrul AI „Bold Glamour” de pe TikTok, considerând că modifică atât de mult chipul încât „ar trebui să fie ilegal”.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
mediafax.ro
image
Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă”
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
observatornews.ro
image
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Ce se întâmplă legal dacă un angajat moare în timpul serviciului. Ce prevede Codul Muncii
playtech.ro
image
Trecutul uluitor al complicilor văduvei lui Cotabiță din dosarul de proxenetism. Înainte de saloanele erotice lucrau la o invenție care urma să schimbe lumea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
500 de lei au dispărut din pensie! LOVITURĂ COLOSALĂ pentru pensionarii din România
romaniatv.net
image
Prețuri mai mici la energie. Hidroelectrica și-a schimbat strategia pentru consumatori
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Românii care au călătorit cu cel mai periculos tren din lume: „Tremur ca varga”. 12 ore în condiții extreme. VIDEO
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești