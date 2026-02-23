O influenceriță din China ar fi pierdut aproximativ 140.000 de urmăritori după ce, în timpul unei transmisiuni live, filtrul de înfrumusețare pe care îl folosea s-a defectat pentru câteva secunde, iar publicul i-a văzut chipul real. Momentul, surprins de internauți, s-a răspândit rapid pe rețelele sociale și a stârnit dezbateri aprinse despre filtrele digitale și standardele de frumusețe online.

Incidentul a avut loc în timp ce tânăra, al cărei nume nu este cunoscut, filma un live. În mod normal, ea apărea cu pielea foarte deschisă la culoare, trăsături fine și un aspect aproape de păpușă, oferit de filtrul activ. La un moment dat, însă, filtrul a dispărut pentru câteva secunde, dezvăluind o femeie cu un ton mai cald al pielii și trăsături naturale, ușor asimetrice.

Clipul, de doar patru secunde, alternează imaginea fără filtru cu cea modificată digital și a fost redistribuit masiv pe TikTok, Threads și alte platforme. Mulți utilizatori au remarcat diferența bruscă, descriind persoana din imagini drept „complet diferită” și cu un chip mai matur.

Sursa video: X/ @gigglexguru

Critici, dar și reacții de susținere

Numeroase postări virale susțin că, după acest moment stânjenitor, influencerița ar fi pierdut aproximativ 140.000 de urmăritori, potrivit New York Post. În același timp, o parte a publicului a sărit în apărarea ei, criticând utilizarea excesivă a filtrelor.

„Cred că e mult mai frumoasă decât cu filtrul”, a scris un utilizator. Un alt comentariu spune: „Filtrul o face să pară fără viață”. Un al treilea a adăugat: „E literalmente atât de frumoasă, încât sunt înnebunit după ea”, sugerând că varianta reală este mult mai atrăgătoare decât cea artificială.

Jurnaliștii de la New York Post notează că unii internauți au folosit acest episod pentru a critica așa-numitele „standarde de frumusețe de neatins” promovate în Asia de Est prin intermediul rețelelor sociale.

Un fenomen care se repetă în online

Nu este pentru prima dată când un influencer din China este acuzat că își induce publicul în eroare prin transformări digitale. În 2019, o vedetă cunoscută online sub numele „Your Highness Qiao Biluo” și-a șocat urmăritorii după ce o defecțiune în timpul unui live a arătat că nu era o tânără atrăgătoare, ci o femeie de vârstă mijlocie.

În era rețelelor sociale, astfel de situații sunt tot mai frecvente. Cu câțiva ani în urmă, utilizatorii au criticat dur filtrul AI „Bold Glamour” de pe TikTok, considerând că modifică atât de mult chipul încât „ar trebui să fie ilegal”.