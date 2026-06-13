Video „Nu-mi vine să cred că este real”. O influenceriță a izbucnit în lacrimi după ce l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo

Un moment emoționant a avut loc în aceste zile la Campionatul Mondial, când influencerița belgiană Céline Dept și-a întâlnit marele idol, Cristiano Ronaldo. Cei doi s-au îmbrățișat, iar tânăra nu și-a putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

„Nu-mi vine să cred că este real. Astăzi am avut ocazia să-mi întâlnesc marele idol, Cristiano Ronaldo. Persoana care nu doar m-a inspirat să încep să joc fotbal, ci și cea care mi-a dat motivația să muncesc din greu, să cred în mine și să nu renunț niciodată.

O adevărată sursă de inspirație pentru atât de mulți oameni. Este o zi pe care nu o voi uita niciodată”, a transmis aceasta pe Instagram.

Îi mulțumește marelui fotbalist portughez pentru amabilitatea sa, și Portugaliei „pentru primirea călduroasă”.

„Mulțumesc, Ronaldo, pentru că ai fost atât de amabil, mulțumesc Portugaliei pentru primirea călduroasă, mulțumesc, Michiel, pentru că ești mereu alături de mine, și un foarte mare mulțumesc tuturor celor care mă susțineți în fiecare zi.”

Céline Dept (născută la 8 decembrie 1999) este o influenceriță belgiană activă pe TikTok și YouTube, fiind prima persoană din Belgia care a depășit pragul de 10 milioane de abonați pe YouTube.

A început să posteze videoclipuri pe TikTok în aprilie 2019, iar până în ianuarie 2020 devenise influencerița belgiană cu cei mai mulți urmăritori pe această platformă, având aproximativ 2,7 milioane de fani.

Pe canalul său de YouTube publică diverse tipuri de conținut și a apărut inclusiv într-un lungmetraj în 2022.

Céline Dept este cunoscută în special pentru videoclipurile despre fotbal, dans și farse. De-a lungul timpului, a colaborat cu numeroase branduri și și-a lansat propria linie vestimentară în 2022.

Cât despre Cristiano Ronaldo, marele fotbalist a anunțat anul trecut că ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi ultima din cariera sa. Fotbalistul în vârstă de 40 de ani, care a marcat 953 de goluri pentru club și națională, a declarat de asemenea că se va retrage din fotbal peste „un an sau doi”, scria BBC la acea vreme.