Vineri, 22 Mai 2026
Influenceriță de pe TikTok, acuzată că a încercat să angajeze un asasin pentru a-și ucide fostul iubit, un cunoscut artist american

O influenceriță cunoscută pe TikTok și Instagram, tatăl acesteia și un fost iubit au fost acuzați de tentativă de omor, conspirație la comiterea de omor și instigare la omor în Statele Unite, într-un presupus complot care îl avea ca țintă pe alt fost iubit al femeii, muzicianul american Jack Avery, ce face parte din trupa Why Don't We.

Jack Avery era ținta unui asasinat. FOTO: X/@Breaking911
Gabriela Gonzalez, în vârstă de 24 de ani, s-ar fi aflat în conflict privind custodia fiicei sale, în perioada 2020-2021. Anchetatorii susțin că aceasta i-ar fi cerut atunci iubitului său de la acea vreme, Kai Faron Cordrey, să găsească pe dark web o persoană care să îl ucidă pe Jack Avery, cu care are copilul.

Procurorii afirmă că, în aprilie 2021, tatăl influenceriței, Francisco Gonzalez, ar fi trimis 10.000 de dolari pentru a finanța găsirea și plata unui presupus asasin. Două luni mai târziu, Kai Faron Cordrey ar fi cerut încă 4.000 de dolari, după ce presupusul ucigaș ar fi solicitat mai mulți bani, relatează The Independent.

Ancheta a fost declanșată de FBI, iar ulterior cazul a fost preluat de procurorii din Los Angeles. Potrivit autorităților, un agent sub acoperire care s-a dat drept asasin ar fi discutat cu Cordrey despre planul de ucidere, inclusiv despre plată și dovada morții victimei.

Toți cei trei suspecți au fost inculpați pentru tentativă de omor, conspirație pentru comiterea unei crime și instigare la omor. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedeapse până la închisoare pe viață.

Procurorul Nathan J. Hochman a declarat că ancheta a fost una de lungă durată și a acuzat inculpații că „au făcut eforturi extreme pentru a găsi pe cineva care să comită o crimă”.

Gabriela Gonzalez are peste 460.000 de urmăritori pe TikTok și Instagram, unde publică materiale despre stil de viață, călătorii și viața de mamă.

Între timp, Jack Avery a cerut în instanță un ordin de restricție împotriva fostei partenere și solicită custodia exclusivă a fiicei lor, fără drept de vizită pentru mamă.

Artistul a dezvăluit anterior, într-un podcast din 2025, că fusese avertizat de agenți FBI că cineva încearcă să îl ucidă, fără a menționa însă numele suspecților.

Gabriela Gonzalez a fost reținută joi, 21 mai, într-un centru de detenție din Los Angeles, cu o cauțiune de 2 milioane de dolari. FBI și procurorii din Los Angeles continuă investigațiile în acest caz.

