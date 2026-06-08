Premieră medicală: un ficat și doi rinichi de porc au fost transplantați unui pacient aflat în moarte cerebrală

Un pacient aflat în moarte cerebrală a devenit primul om care a primit simultan mai multe organe provenite de la porc, doi rinichi și un ficat, într-o procedură experimentală care marchează o premieră în domeniul xenotransplantului.

Intervenția a fost realizată în China, iar scopul acesteia a fost testarea fezabilității transplanturilor multiple de organe de origine animală, potrivit Semafor.

Organele proveneau de la un porc modificat genetic astfel încât să fie mai compatibile cu sistemul imunitar uman, iar primele rezultate au indicat că ficatul și rinichii transplantați nu au fost respinse imediat.

Transplanturile combinate de rinichi și ficat sunt necesare frecvent în medicină, dat fiind că afecțiunile hepatice grave pot afecta și funcția renală.

Până acum, experimentele de acest tip cu organe de porc s-au limitat însă, în majoritatea cazurilor, la un singur organ sau la fragmente de organ.

Criză globală de organe

Procedura experimentală a avut loc în contextul unei crize globale de organe disponibile pentru transplant.

În Statele Unite, de exemplu, peste 100.000 de persoane se află pe listele de așteptare, iar anual peste 4.700 mor înainte de a primi un organ compatibil.

Cercetătorii văd în utilizarea organelor de porc o posibilă soluție pentru creșterea disponibilității transplanturilor și salvarea unui număr mai mare de vieți, iar recentul experiment reprezintă un pas important în direcția dezvoltării acestei alternative.