Motivul pentru care bărbaţii ar trebui să renunţe la alcool cu cel puţin 3 luni înainte de a concepe un copil

Cercetătorii afirmă, după ce au analizat efectele consumului de alcool în ceea ce priveşte sindromul alcoolismului fetal, că bărbaţii ar trebui să se abţină de la băutură cu cel puţin trei luni înainte de a concepe un copil, un nou studiu inovator arătând că poate dura mai mult de o lună până când efectele negative ale alcoolului se estompează.

Potrivit U.S. Surgeon General, femeile nu ar trebui să consume băuturi alcoolice în timpul sarcinii, din cauza riscului de malformații congenitale la copilul nenăscut. Acum, cercetările efectuate la Universitatea A&M din Texas demonstrează că și consumul de alcool al tatălui înainte de concepție are legătură cu defectele de creștere care afectează dezvoltarea creierului, a craniului și a feței copilului său.

Cercetările care investighează sindromul alcoolic fetal (FAS) analizează exclusiv expunerea maternă la alcool. Cu toate acestea, deoarece bărbații beau mai mult și sunt mai predispuși la alcoolism decât femeile, Dr. Michael Golding, profesor asociat în cadrul Departamentului de Fiziologie și Farmacologie Veterinară al Facultății de Medicină Veterinară și Științe Biomedicale, și echipa sa și-au propus să conteste dogma existentă, folosind un model de șoarece pentru a examina ce se întâmplă atunci când mama, tatăl și ambii părinți consumă alcool.

Într-un nou articol publicat în Journal of Clinical Investigation, Golding și echipa sa au descoperit că consumul de alcool la bărbați înainte de concepție a cauzat defecte de creștere a creierului și a feței.

„Am descoperit că expunerea masculină determină de fapt anumite diferențe craniofaciale mult mai puternic decât expunerea maternă, astfel încât acest efect de programare care vine prin intermediul spermei are un efect profund asupra organizării feței și asupra creșterii și proporției diferitelor trăsături faciale”, a declarat Golding. „Când a fost vorba de tatăl care bea, am văzut o schimbare profundă în organizarea feței.”

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și a Institutelor Naționale de Sănătate (NIH), FAS este o tulburare fetală cauzată de consumul de alcool de către mamă în timpul sarcinii.

FAS este greu de diagnosticat, dar, atunci când o fac, medicii caută în prezent trăsături faciale anormale; o greutate mai mică decât media, înălțime sau ambele; probleme ale sistemului nervos central, cum ar fi o dimensiune mică a capului, probleme de atenție și hiperactivitate sau coordonare slabă; și verificarea consumului de alcool de către mamă în timpul sarcinii.

„Atunci când medicii suspectează că un copil are SAF, ei stau de vorbă cu mama pentru a confirma diagnosticul prin discutarea obiceiurilor sale de consum de alcool în timpul sarcinii”, a declarat Golding. „Nu este neobișnuit ca mama să nege că a consumat alcool în timpul sarcinii. Atunci când o face, există acest stigmat sau această noțiune că femeile mint în legătură cu consumul de alcool”.

Golding a declarat că această cercetare dezvăluie un potențial punct mort în criteriile actuale de diagnosticare a FAS, cea mai severă formă de tulburare de spectru alcoolic fetal (FASD), care necesită documentarea consumului de alcool de către mamă în timpul sarcinii.

„Cercetarea noastră dovedește că există o explicație alternativă plauzibilă - contribuția tatălui, care nu a mai fost examinată până acum”, a spus el. „În acest studiu, punem sub semnul întrebării respingerea negării mamei și examinăm cu adevărat capacitatea consumului de alcool la bărbați de a induce defecte de creștere FAS”.

Golding a explicat că rezultatele abordării sale, care examinează contribuțiile ambilor părinți la FAS, relevă necesitatea a două schimbări esențiale.

„Prima este recunoașterea importanței sănătății bărbaților în rezultatele sarcinii și în sănătatea fetală”, a spus el.

Golding a subliniat că sănătatea paternă înainte de concepție este un aspect nou în ceea ce privește rezultatele sarcinii și sănătatea fetală; ca urmare, conștientizarea rolului pe care sănătatea tatălui îl joacă în sănătatea copiilor săi este la fel de importantă ca și conștientizarea contribuțiilor mamei de la preconcepție și până la gestație.

„Cercetările care examinează sănătatea fetală se concentrează în mod covârșitor asupra sănătății materne”, a spus el. „Nu spun că acest lucru nu este adecvat; spun doar că nu este o imagine completă și că avem nevoie de un anumit echilibru. Al doilea este faptul că ambii părinți sunt responsabili pentru prevenirea defectelor congenitale legate de alcool”.

FAS are consecințe semnificative, care schimbă viața copiilor.

Deoarece studiul lor a identificat diferențe craniofaciale legate de FAS la descendenții născuți de tați care au consumat în mod regulat alcool la sau peste limită, Golding a subliniat că ambii părinți ar trebui să se angajeze să limiteze sau să renunțe la consumul de alcool înainte de a încerca să rămână însărcinată.

În cele din urmă, Golding subliniază că primul pas în acest proces este extinderea mesajelor de informare cu privire la pericolele reproductive ale consumului de alcool pentru ambii părinți.

„Schimbați eticheta de avertizare privind alcoolul pentru a elimina accentul maternal și puneți-l pe ambii părinți pentru a spune: Decizia de a consuma această băutură poate avea consecințe semnificative, care schimbă viața unui viitor copil”, a spus el. „În momentul de față, eticheta de avertizare transmite doar o parte din poveste. Trebuie să transmitem acest mesaj în lume cât mai repede posibil.”