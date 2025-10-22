Video Momentul șocant în care un leu scapă dintr-un camion și o începe să se plimbe pe autostradă

Leul uriaș a reușit să treacă printr-o fereastră a camionului și s-a urcat pe cupolă, apoi s-a aruncat pe asfalt.

Un leu uriaș a scăpat dintr-o remorcă și a ajuns pe cupolă, în timp ce șoferul mergea pe o autostradă din Africa de Sud. Automobiliștii îngroziți au privit cum animalul rezistă pe capătă în timp ce șoferul conducea cu 100 de km/h.

După ce a fost alertat cu privire la situația periculoasă, șoferul a oprit pe acostament. În acest moment, leul sare de pe acoperiș și aterizează puternic pe șosea, înainte de a pleca tropăind, scrie The Sun.

Un alt clip îl arată târându-se de-a lungul gardului de lângă acostament după ce a fugit.

Șoferul tocmai cumpărase leul de la o fermă și îl transporta la noua sa locuință. Prădătorul a sărit însă și a spart o trapă de observație din tavanul remorcii. Apoi a decis să urce pe acoperiș și să se așeze acolo pentru călătorie.

Se pare că leul a stat acolo timp de mai mulți kilometri, până când șoferul a fost anunțat.

În ciuda căzăturii, leul s-a ridicat din nou și s-a plimbat până la marginea drumului.

Aici a mers de-a lungul gardului timp de un kilometru. Din fericire, leul era încă sedat după ce a fost urcat în remorcă și s-a așezat sub un copac, în apropiere de orașul Bakerville.

Serviciul de poliție sud-african a fost alertat și l-a contactat pe veterinarul local.

Acesta a declarat: „Pereții remorcii erau netezi și aveau o înălțime de aproximativ 2,5 m, însă leul a reușit să îi escaladeze și să își treacă corpul mare prin trapa de observație foarte mică. A fost o evadare extraordinară și apoi s-a bucurat de priveliștea de pe acoperiș până când a sărit și când am ajuns acolo era întins în iarbă sub un copac de pe marginea drumului. Încă mai avea ceva sedative în organism, așa că a fost blând și, după ce i-am dat săgeata, a mers pe o distanță scurtă înainte ca medicamentele să își facă efectul, apoi s-a întins și a adormit. A fost încărcat din nou fără incidente pentru a-și continua călătoria”, a spus el.

Societatea Națională pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale a declarat că a fost alertată și că va efectua o inspecție oficială a noii sale case pentru a se asigura că este în siguranță.

Noul proprietar al leului, Pat Loots, a confirmat că leul se află în siguranță la ferma sa și nu a înțeles de ce videoclipul cu leul său a devenit viral sau a fost demn de știri.

El a declarat: „Tot ce voi spune este că leul este 100% în siguranță și nu a fost rănit”.