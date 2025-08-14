search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Mirela Retegan readuce pe scenă Gașca Zurli după un casting amplu: „Avem câteva cântece noi, am găsit cei mai potriviți oameni care să joace personajele”

0
0
Publicat:

Mirela Retegan, fondatoarea și „Tanti Prezentatoarea” de la Gașca Zurli, face un anunț important pentru fanii trupei-fenomen dedicate copiilor: din această toamnă, cele mai iubite personaje revin pe scenă, interpretate de actori.

Anul acesta, Gașca Zurli a semnat un nou parteneriat și pregătește noi spectacole. FOTO: arhivă
Anul acesta, Gașca Zurli a semnat un nou parteneriat și pregătește noi spectacole. FOTO: arhivă

„Eu am avut o singură discuție, cu Dumnezeu și l am rugat dacă vrea să duc proiectul mai departe, în acest fel, să-mi trimită cei mai potriviți oameni. Și oamenii au venit singuri, din cele mai îndepărtate colțuri ale României”, a declarat Mirela, într-un interviu exclusiv pentru Click!.

În pandemie, Gașca Zurli a rămas cu doar cinci personaje active, după ce mai mulți actori au părăsit echipa. În loc să renunțe, Mirela a inventat proiecte pentru a menține moralul și a continuat spectacolele cu mascote, alături de fiica sa, Maya. În ultimul an și jumătate, au ajuns în aproape 100 de orașe, multe dintre ele pentru prima dată.

„Gașca Zurli e alcătuită din multe personaje: vreo 25. De-a lungul celor 15 ani echipa a avut în medie 10 personaje active. În funcție de scenariile spectacolelor și de disponibilitatea actorilor, unele personaje au fost mai active, altele episodice. (...) În pandemie au rămas 5 personaje. Oboseala, aspirațiile personale, nevoile fiecăruia ne-au despărțit la începutul anului 2023. Trei oameni din echipă și-au dat demisiile și au plecat pe drumul lor, una dintre actrițe a intrat în maternitate și al cincilea a rămas în echipă în calitatea cu care venise la Zurli, de regizori”, a detaliat Mirela Retegan.

Un casting ce a durat șase luni și obiective mari

Revenirea în formula de actori a însemnat un proces amplu de selecție, coordonat de Maya, acum producător general, și de echipa de regie.

Peste câteva sute de candidați s-au înscris, iar noii interpreți provin din toate regiunile României. Printre noii membri se numără Ana, fostă semifinalistă Românii au talent, Adi Rus din Târgu Mureș, profesorul de canto Patrick din Brașov, Denisa – „prințesa” Disney, și Cătălin Roba, cunoscut moderator din Hunedoara.

Anul acesta, Gașca Zurli a semnat un nou parteneriat, a lansat cântece noi și a reluat spectacolele pentru diaspora. Obiectivul suprem este ca în 2026, când trupa împlinește 20 de ani, să umple Arena Națională cu copii și părinț.

„Am semnat cu Hahaha Production și mare parte din lucruri le rezolvă ei; reluăm spectacolele în Diaspora abia așteptăm să ne întâlnim cu românii de afară, avem câteva cântece noi absolut superbe și am găsit cei mai potriviți oameni care să joace personajele”, a completat „Tanti Prezentatoarea”.

Maya, noua stea Zurli

Mirela recunoaște că fiica ei are un magnetism aparte pe scenă:

„Maya e foarte, foarte bună. Mie încă nu-mi vine să cred că eu am fost atentă la toți ceilalți și pe ea nu am văzut-o în această postură. Are magnet, are sclipici și copiii sunt topiți după ea. La Wonder Family Fest eram la masă și au venit două fetițe care au întrebat: “Putem face poze?”. Și-au făcu poze cu Maya și au plecat. Un domn de la masa vecină s-a uitat cu duioșie la mine și m-a întrebat: “Cum e să vă ia locul?”.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor
mediafax.ro
image
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
fanatik.ro
image
Soțiile interlopilor din Iași se războiesc pe stradă și pe TikTok, polițiștii așteaptă ploaie de plângeri. Cum s-a ajuns în această situație | VIDEO
libertatea.ro
image
Orașul rusesc de pe teritoriul NATO. Cum profită Putin de statutul bizar al unor insule izolate ca să extindă prezența Rusiei în Europa
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Ţeapă de 73.000 € cu vacanţe false în Zanzibar. 33 de oameni din Satu Mare, lăsaţi fără bani de escroci
observatornews.ro
image
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost bătută crunt de doi bărbați într-un magazin din Craiova. Aceștia s-au enervat că s-a format coadă la casă
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV PAPARAZZI Daniela Nane s-a căsătorit în secret cu tânărul iubit tenor, Octavian Ene. Actrița a ales o verighetă inedită GALERIE FOTO
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!