Mirela Retegan readuce pe scenă Gașca Zurli după un casting amplu: „Avem câteva cântece noi, am găsit cei mai potriviți oameni care să joace personajele”

Mirela Retegan, fondatoarea și „Tanti Prezentatoarea” de la Gașca Zurli, face un anunț important pentru fanii trupei-fenomen dedicate copiilor: din această toamnă, cele mai iubite personaje revin pe scenă, interpretate de actori.

„Eu am avut o singură discuție, cu Dumnezeu și l am rugat dacă vrea să duc proiectul mai departe, în acest fel, să-mi trimită cei mai potriviți oameni. Și oamenii au venit singuri, din cele mai îndepărtate colțuri ale României”, a declarat Mirela, într-un interviu exclusiv pentru Click!.

În pandemie, Gașca Zurli a rămas cu doar cinci personaje active, după ce mai mulți actori au părăsit echipa. În loc să renunțe, Mirela a inventat proiecte pentru a menține moralul și a continuat spectacolele cu mascote, alături de fiica sa, Maya. În ultimul an și jumătate, au ajuns în aproape 100 de orașe, multe dintre ele pentru prima dată.

„Gașca Zurli e alcătuită din multe personaje: vreo 25. De-a lungul celor 15 ani echipa a avut în medie 10 personaje active. În funcție de scenariile spectacolelor și de disponibilitatea actorilor, unele personaje au fost mai active, altele episodice. (...) În pandemie au rămas 5 personaje. Oboseala, aspirațiile personale, nevoile fiecăruia ne-au despărțit la începutul anului 2023. Trei oameni din echipă și-au dat demisiile și au plecat pe drumul lor, una dintre actrițe a intrat în maternitate și al cincilea a rămas în echipă în calitatea cu care venise la Zurli, de regizori”, a detaliat Mirela Retegan.

Un casting ce a durat șase luni și obiective mari

Revenirea în formula de actori a însemnat un proces amplu de selecție, coordonat de Maya, acum producător general, și de echipa de regie.

Peste câteva sute de candidați s-au înscris, iar noii interpreți provin din toate regiunile României. Printre noii membri se numără Ana, fostă semifinalistă Românii au talent, Adi Rus din Târgu Mureș, profesorul de canto Patrick din Brașov, Denisa – „prințesa” Disney, și Cătălin Roba, cunoscut moderator din Hunedoara.

Anul acesta, Gașca Zurli a semnat un nou parteneriat, a lansat cântece noi și a reluat spectacolele pentru diaspora. Obiectivul suprem este ca în 2026, când trupa împlinește 20 de ani, să umple Arena Națională cu copii și părinț.

„Am semnat cu Hahaha Production și mare parte din lucruri le rezolvă ei; reluăm spectacolele în Diaspora abia așteptăm să ne întâlnim cu românii de afară, avem câteva cântece noi absolut superbe și am găsit cei mai potriviți oameni care să joace personajele”, a completat „Tanti Prezentatoarea”.

Maya, noua stea Zurli

Mirela recunoaște că fiica ei are un magnetism aparte pe scenă:

„Maya e foarte, foarte bună. Mie încă nu-mi vine să cred că eu am fost atentă la toți ceilalți și pe ea nu am văzut-o în această postură. Are magnet, are sclipici și copiii sunt topiți după ea. La Wonder Family Fest eram la masă și au venit două fetițe care au întrebat: “Putem face poze?”. Și-au făcu poze cu Maya și au plecat. Un domn de la masa vecină s-a uitat cu duioșie la mine și m-a întrebat: “Cum e să vă ia locul?”.