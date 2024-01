Interviu cu Mirela Retegan, fondatoarea Gașca Zurli: „Părinții și copiii, de mână, construiesc o lume mai bună”

Începând cu 13 ianuarie, Mirela Retegan și Gașca Zurli lansează în cinematografele din România filmul „Superpietonii ZURLI”, o foarte așteptată comedie spumoasă.

„Adevărul” a stat de vorbă despre acest film inedit, ce se anunță deja un succes de casă, cu Mirela Retegan, fondatoarea Găștii Zurli și totodată regizor și co-scenarist al filmului. Gaşca Zurli este trupa fenomen pentru copii, cu sute de mii de fani din toate colţurile lumii.

De-a lungul celor 14 ani de activitate, Gaşca Zurli a transformat ideea de educaţie într-un spectacol al imaginaţiei. Personajele inventate de Mirela Retegan au jucat mii de spectacole pe cele mai mari scene din ţară şi din Europa, s-au bucurat de milioane de spectatori, iar cântecele Zurli au zeci de milioane de vizualizări pe YouTube.

În filmul „Superpietonii Zurli” Fetița Zurli, Lulu, Mulțumesc, Vrăjimaturica, Truli și Tanti Prezentatoarea sunt chemați de către președintele țării să salveze situația atunci când vrăjitoarea Tura Vura concepe un plan malefic pentru a destabiliza ordinea și a aduce haosul în oraș, răpind-o pe Zebra Tony, cea care ține sub control circulația rutieră.

Trecând prin aventuri neobișnuite și amuzante care le testează prietenia, dar îi face să se și autodepășească, membrii Găștii Zurli descoperă în acest film de familie ce însemnă puterea lui „împreună” și a educației prin joacă.

Filmările acestui film foarte așteptat au avut loc în Iași și București.

„Cum s-a născut ideea filmului ”Superpietonii ZURLI” și cât a durat drumul de la idee până la produsul finit?

Ideea filmului a apărut din nevoia unui instrument în campania "Verde la Educație, pentru circulație". În ultimii doi ani, prin Fundația Zurli am încercat să găsim modalități prin care să-i ajutăm pe copii să înțeleagă pericolele din trafic și să atragem părinților atenția că viața este cea mai importantă misiune. Filmul împachetează toate aceste lucruri într-o formă de exprimare prietenoasă și accesibilă copiilor.

Sunteți co-scenaristă a filmului. Cum a decurs procesul de creație?

Aveam de mult timp în minte acest gând, scrisesem cartea "Zebra Tony", scrisesem scenariul pentru spectacolul cu care am făcut un turneu, în toată țara. Apoi m-am gândit la conflict, am definit lupta dintre bine și rău și am anticipat provocările prin care vor trece personajele ca să învingă răul. I-am dat o structură de poveste și pe această structură a lucrat Cătălin Dascălu, care a creat scenele în structură de film.

Cum este trecerea de la scrierea de scenarii pentru spectacolele susținute de Gașca Zurli la scrierea unui scenariu de film?

Eu nu simt că am trecut. Cătălin Dascălu e cel care a făcut asta. Mie nu-mi plac elementele tehnice dintr-o scriere, îmi iau din bucuria derulării cursului narativ, așa că prefer să fac eu partea ludică și să las organizarea pe mâna celor mai pricepuți. Așa a fost și de data asta. Am lucrat foarte bine cu Cătălin, bucuroasă să găsesc în el un partener de lucru excelent.

Dacă ar fi să descrieți ”Superpietonii ZURLI” într-o frază, care ar fi acea frază?

“Superpietonii Zurli” e filmul care părinții și copiii, de mână, construiesc în fiecare zi o lume mai bună.

”Mi-am păstrat sufletul de copil în procent de 90%”

Care au fost cele mai speciale momente de la filmări?

Au fost mai multe. Într-una din zile a fost un vânt ce ne lua realmente de pe picioare și noi am filmat pe stradă. Scenele cu Tura Vura au fost cele mai solicitante. Filmarea cu grupul de copii în Superpietoni. Cu Zebra Tony am avut ceva de lucru, dar Edith Elekes actriță care o joacă s-a descurcat de minune.

Care este filmul pentru copii preferat?

"Veronica", de departe. Apoi vin toate filmele Disney .

În ce procent v-ați păstrat sufletul de copil?

Cred că în proporție de 90%. Aș vrea să stau în acest procent cât mai mult din timpul meu și să activez cei 10% doar când trebuie să plătesc facturi salarii, taxe. “Jucăușenie” este numele meu de cod și iubesc să fac asta. Spiritul copilăresc mă ajută, în continuare, să îmi creez micro momente de fericire. Doar copiii au această capacitate. Oamenii mari așteaptă să-i facă alții fericiți.