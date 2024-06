Surpriza fostei fetițe Zurli, Vero Căliman, de 1 Iunie: „Va fi primul spectacol de teatru din viața lor”

După ce a lăsat-o în urmă pe „Fetița Zurli”, Vero Căliman (36 de ani) a început o nouă etapă a carierei sale artistice, dedicându-se teatrului pentru copii. De primul său 1 Iunie fără Gașca Zurli din ultimii 15 ani, actrița le-a pregătit micuților din comuna Jegălia, un spectacol captivant.

Actrița - pe care publicul o cunoaște mai ales prin prisma celebrului personaj căruia i-a dat viață timp un deceniu și jumătate, în grupul fondat de Mirela Retegan - a preluat recent rolul de Director artistic programe pentru copii la Școala de Teatru Qfeel.

Pentru Ziua Copilului, Vero Căliman s-a pregătit intens, alături de colegii săi, să poată pune în scenă, la Jegălia, un basm celebru.

„Am lucrat o lună alături de colegii de la @scoaladeteatruqfeel pentru a le oferi copiilor cursanți ai școlii o bucurie de 1 iunie. M-am simțit extraordinar să văd și să simt publicul de aproape. Îmi place spectacolul din orice unghi. Așa ca vom construi mai multe, iar din vară promitem să le jucăm și pentru publicul larg. Deocamdată, sâmbătă ducem Fata babei și Fata Moșului, la Jegălia. Pentru mulți copii de acolo, va fi primul spectacol de teatru din viața lor. Sunt sigură că se va transforma într-o amintire de neuitat”, a scris Vero Căliman pe Facebook.

Despre planurile ei pentru copiii din Jegălia, Vero Căliman povestea în urmă cu câteva luni:

„Am lansat un proiect la care am visat de când mă știu, cu scopul de a aduce copiii de la sat mai aproape de lumea teatrului, de poveștile din spectacole și, mai ales, mai aproape de ei înșiși. Când am aflat că in Comuna Jegălia e un primar care își dorește același lucru pentru copii, nu am stat pe gânduri. Împreună am pus la cale proiectul Teatrul la Sat. Vrem să le oferim copiilor de acolo o altă perspectivă asupra vieții. Vrem să-i inspirăm să citească mai mult și să devină mai curioși, să le facem locul de joacă din ce in ce mai mare!”, explica, în martie, actrița.