Luna devine teritoriu strategic: interes în creștere al Statele Unite ale Americii pentru spațiul dintre Pământ și Lună

Închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran și impactul imediat asupra piețelor energetice mondiale readuc în atenție vulnerabilitatea rutelor strategice globale.

Specialiștii în securitate spațială avertizează că un scenariu asemănător s-ar putea produce în viitor și în spațiul cislunar, regiunea dintre Pământ și Lună, considerată din ce în ce mai importantă pentru economie, explorare și securitate națională.

Potrivit unei analize publicate de Space.com, citată de Mediafax, interesul Statelor Unite pentru spațiul cislunar este în creștere, în special după inițiativele NASA privind programul Artemis și planurile pentru dezvoltarea unei prezențe umane permanente pe Lună. În paralel, autoritățile americane dezvoltă structuri dedicate evaluării importanței strategice a acestei regiuni pentru apărare și securitate.

Marc Feldman, director executiv al Centrului pentru Studiul Criminalității, Pirateriei și Guvernării Spațiale, consideră că recentele evenimente geopolitice reprezintă un semnal de alarmă. Acesta susține că blocarea unei rute critice, precum Strâmtoarea Ormuz, ar trebui să determine statele să analizeze vulnerabilitățile viitoarelor rute comerciale spațiale.

De ce devine regiunea strategică

Spațiul cislunar este regiunea aflată între orbita Pământului și cea a Lunii. Deși pare vast, experții afirmă că există doar câteva trasee și puncte orbitale esențiale pentru transportul și operațiunile spațiale.

Potrivit specialiștilor, anumite orbite lunare și puncte Lagrange (n.r. poziții gravitaționale stabile) ar putea deveni echivalentul unor „strâmtori” cosmice. Controlul acestora ar putea influența accesul la baze lunare, comunicații, transport logistic și infrastructură orbitală.

Feldman și Hugh Taylor, coautori ai volumului „Pirateria spațială: Pregătirea pentru o criză de criminalitate pe orbită”, avertizează că blocarea acestor puncte ar putea afecta grav proiectele comerciale și guvernamentale legate de Lună.

În viziunea lor, dacă o entitate ostilă ar controla sau ar perturba aceste rute, activitățile economice spațiale aflate în dezvoltare ar putea fi compromise înainte de a ajunge la maturitate.

Importanța economică a Lunii

Experții în apărare și strategie spațială susțin că valoarea economică a Lunii nu este încă una ridicată, însă potențialul viitor este considerat uriaș. Peter Garretson, cercetător în studii de apărare și consultant în domeniul spațial, explică faptul că economia lunară ar putea deveni esențială pentru infrastructura globală.

Acesta afirmă că viitoarele centre de date, centrale energetice orbitale, stații spațiale și facilități industriale ar putea depinde de resursele lunare. Materialele extrase de pe Lună ar putea fi utilizate pentru construcții spațiale, reducând costurile ridicate ale transportului dinspre Pământ.

Garretson menționează inclusiv posibilitatea dezvoltării unor catapulte electromagnetice pe Lună, capabile să lanseze infrastructură orbitală sau echipamente destinate industriei spațiale.

Într-un asemenea scenariu, economia globală ar putea ajunge să depindă de fluxurile logistice dintre Lună și Pământ, iar orice întrerupere ar produce efecte similare celor generate de blocarea Strâmtorii Ormuz asupra piețelor energetice.

Riscuri pentru infrastructura viitorului

O infrastructură economică bazată pe resurse lunare ar avea nevoie de sisteme complexe de navigație, comunicații și aprovizionare. Blocarea acestor conexiuni ar putea afecta producția industrială, transportul spațial și accesul la resurse strategice.

Specialiștii avertizează că viitoarele conflicte geopolitice s-ar putea extinde și în domeniul spațial. Controlul rutelor orbitale, al punctelor strategice și al infrastructurii cislunare ar putea deveni un obiectiv pentru marile puteri.

Pe măsură ce investițiile în economia spațială cresc, securitatea spațiului cislunar devine o componentă importantă a strategiilor de apărare și dezvoltare economică.

Deși scenariul unui „blocaj cosmic” pare îndepărtat, experții susțin că lecțiile geopolitice actuale demonstrează că infrastructura strategică trebuie protejată înainte ca dependența economică să devină totală.