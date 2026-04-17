Dezvăluirile astronauților Artemis 2 despre misiunea în jurul Lunii: ce au spus despre aselenizare

Astronauţii misiunii Artemis 2 au descris, într-o conferinţă de presă organizată joi, impactul emoţional pe care l-au resimţit observând Pământul din spaţiul îndepărtat şi au făcut comentarii pe marginea dificultăţilor tehnice minore cu care s-au confruntat în misiune.

Membrii echipajului Artemis II FOTO Profimedia
Echipajul misiunii Artemis 2 a NASA, format din comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover şi specialiştii Christina Koch şi Jeremy Hansen, a ţinut prima sa conferinţă de presă la o săptămână după încheierea misiunii, de la Centrul Spaţial Johnson al NASA din Houston. Acest eveniment a marcat prima ocazie a echipajului de a discuta despre misiunea lor istorică de 10 zile, în cadrul căreia au devenit primii oameni care au călătorit în jurul Lunii şi s-au întors în siguranţă, cu o amerizare reuşită în apele Pacificului pe 10 aprilie, scrie Agerpres.

Pilotul Victor Glover a descris sentimentele care l-au încercat observând Pământul din spaţiul profund. El a spus că s-a simţit mic şi insignifiant în faţa măreţiei cosmosului, dar în acelaşi timp s-a simţit mare şi puternic ca membru al echipei misiunii şi ca reprezentant al întregii umanităţi.

La aproape o săptămână după ce au revenit pe Terra, astronauţii misiunii Artemis 2 se gândesc deja la cum ar fi să păşească pe Lună, transmite The New York Times.

"Vă spun chiar acum. Dacă am fi avut un modul de aselenizare pentru prima dată la bordul navei, ştiu că cel puţin trei dintre colegii mei de echipaj ar fi fost în el, încercând să aselenizeze", a declarat Reid Wiseman, astronautul NASA care a fost comandantul misiunii Artemis 2.

Reid Wiseman a precizat că următorul pas major al programului Artemis, de a-i readuce pe astronauţi pe suprafaţa Lunii, nu reprezintă un salt uriaş. "Va fi o provocare extrem de mare din punct de vedere tehnic, dar această echipă trebuie să ştie în fiecare zi că este (un obiectiv) absolut realizabil şi că este realizabil în curând", a mai spus el.

În ceea ce priveşte conexiunea formată între membrii echipajului, "suntem legaţi pentru totdeauna", a spus Wiseman. "Este cea mai apropiată legătură ce se poate forma între patru oameni care nu fac parte din aceeaşi familie (...) A fost pur şi simplu o aventură uimitoare şi toţi membrii echipajului s-au încurajat reciproc în tot acest timp".

Cei patru astronauţi au vorbit despre experienţele lor şi despre cum aproape totul a mers bine, deşi nava spaţială le-a oferit câteva surprize tehnice în timpul misiunii de 10 zile, prima în care astronauţii au părăsit orbita joasă a Pământului din 1972.

"Am avut un detector de fum care s-a declanşat în penultima zi", a povestit Reid Wiseman. "Vreţi să atrageţi atenţia cuiva foarte repede? Faceţi să sune alarma de incendiu într-o navă spaţială când sunteţi încă la aproximativ 130.000 de kilometri de casă".

În ceea ce priveşte deja celebra toaletă a capsulei Orion, comandantul misiunii a declarat că aceasta "a fost minunată", în ciuda problemelor pe care le-a cauzat, despre care a spus că erau legate de sistemul de ventilaţie, mai notează şi EFE.

"Vreau doar să spun, 100% direct: a fost o toaletă minunată. Toaleta a funcţionat excelent. Unde am avut o problemă - şi a fost o problemă reală, cu siguranţă - a fost în conducta noastră principală de ventilaţie", a explicat Wiseman.

"Toaleta a tras apa perfect, dar când lichidul a ieşit din vas, s-a blocat în conducta noastră de ventilaţie", a adăugat el.

Toaleta capsulei Orion a fost una dintre vedetele neaşteptate ale misiunii Artemis 2, după ce a început să funcţioneze defectuos la scurt timp după lansare, în ciuda unei investiţii de 23 de milioane de dolari.

Reid Wiseman a precizat că linia principală de ventilaţie "a fost obstrucţionată sau blocată" din motive încă necunoscute şi i-a îndemnat pe inginerii care au construit această toaletă "să nu renunţe".

"A fost un echipament excelent. Şi ce am învăţat din această situaţie? Ei bine, că există întotdeauna lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţim", a rezumat el.

Într-o postare pe reţelele de socializare joi dimineaţă, astronautul canadian Jeremy Hansen, specialist al misiunii misiunea Artemis 2, a descris cum echipajul rula simulări de mers pe suprafaţa Lunii în timpul viitoarelor misiuni.

Apariţia de joi a urmat unei reuniuni emoţionante cu familia, prietenii şi colegii astronauţi, sâmbătă, la Houston.

Echipajul s-a întors pe Pământ vineri, amerizând în largul coastei oraşului San Diego.

Ei au fost primii oameni care au părăsit orbita joasă a Pământului din 1972 şi au călătorit mai departe de planetă decât orice alt om înaintea lor.

