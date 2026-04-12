search
Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Îndemn la unitate al echipajului Artemis II după întoarcerea de pe Lună: „Pământul era doar o simplă barcă de salvare suspendată în Univers”

0
0
Publicat:

Astronauţii Artemis II, întorşi de la misiunea lor de testare în jurul Lunii, şi-au exprimat sâmbătă uimirea, făcând un apel la unitate pe Pământ după ce au contemplat izolarea planetei noastre, asemănătoare unei „bărci de salvare” în spaţiu.

Astronauții de pe Artemis II FOTO: X

Echipajul s-a exprimat în cadrul unei conferinţe de presă, în timp ce NASA sărbătorea buna desfăşurare a misiunii.

Înconjurată de comandantul Reid Wiseman şi de colegii săi Victor Glover şi Jeremy Hansen, astronauta Christina Koch a făcut un apel la solidaritate adresat umanităţii.

„Ceea ce m-a impresionat nu a fost neapărat Pământul în sine, ci toată acea întunecime care îl înconjura. Pământul era doar o simplă barcă de salvare suspendată, nemişcată, în univers”, a declarat Christina Koch, scrie News.

„Dacă există un lucru pe care îl ştiu acum, acela este: Planeta Pământ, sunteţi un echipaj”, a adăugat ea.

Jeremy Hansen a invitat, la rândul său, publicul să se recunoască în echipajul acestei misiuni, realizată pentru prima dată în istorie de o femeie, un afro-american şi un non-american (canadianul Jeremy Hansen).

„Când vă uitaţi la noi, nu pe noi ne vedeţi. Noi suntem o oglindă care vă reflectă”, a afirmat el.

„Şi dacă vă place ceea ce vedeţi, atunci priviţi puţin mai departe. Voi sunteţi aceia”, a adăugat el.

Plecând pe 1 aprilie din Florida, astronauţii s-au aventurat mai departe în spaţiu decât orice alt om înaintea lor. Au adus înapoi mii de fotografii şi sute de gigabytes de date de la prima călătorie lunară de la ultima misiune Apollo din 1972.

Echipajul a asistat, de asemenea, la un spectacol demn de „science-fiction”, potrivit pilotului Victor Glover: o eclipsă de Soare în spatele Lunii.

„Ne vom aminti mereu de Artemis II. Este momentul în care am revăzut cu toţii Luna, momentul în care visurile din copilărie s-au transformat în misiuni. Aţi ajutat lumea să creadă din nou, iar asta este ceva ce nimeni nu va uita vreodată”, a subliniat administratorul NASA, Jared Isaacman.

Comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover şi specialistul de misiune Christina Koch de la NASA, precum şi Jeremy Hansen de la Agenţia Spaţială Canadiană, au devenit primii oameni care au călătorit până la Lună şi s-au întors în siguranţă pe Pământ, după echipajul misiunii Apollo 17 din decembrie 1970.

Călătoria echipajului misiunii Artemis II, până la Lună, ocolind-o şi trecând în premieră istorică în partea ei întunecată, care nu se vede de pe Pământ, apoi revenirea pe Pământ a însemnat o distanţă parcursă de 1.117.659 km.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
OK! Magazine

Click! Pentru femei

Click! Sănătate

