Video Imagini virale din Argeș: mireasă coborâtă de la balcon cu un excavator

Un cuplu din Argeș a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a folosit o metodă neobișnuită pentru a lua mireasa din casă. Ideea i-a aparținut viitorului soț.

Potrivit site-ului Kfetele, cei doi au lăsat deoparte tradițiile și au găsit o modalitate mult mai inventivă să scoată mireasa din casă.

Așadar, viitorul soț, care venise să îi ofere buchetul, nu a găsit mireasa în ușă, deoarece aceasta a fost adusă de la balcon în cupa unui excavator.

Un bărbat a fost mereu prezent lângă ea, pentru a evita incidente neplăcute, iar nuntașii care așteptau jos, în costume sau cu blănuri și flori în mână, au scos imediat telefonul mobil.

Mirele o aștepta jos cu buchetul în mână, în timp ce mireasa era coborâtă în cupa excavatorului. Imaginile au devenit virale în toată țara datorită modului neobișnuit în care a început evenimentul.

Sursă video: Facebook/Nadine R Cernatoni