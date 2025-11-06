Patru români au intrat neinvitați la o nuntă în Belgia și au provocat un scandal violent: mai multe persoane au fost rănite

Patru bărbați români, cu vârste între 24 și 34 de ani, au intrat neinvitați la o nuntă organizată la iazul de pescuit De Blauwmolen din Holsbeek, provincia Vlaams-Brabant din Belgia, provocând o bătaie generală în noaptea de 6 spre 7 septembrie.

Incidentul a început când cei patru, care pescuiau în apropiere, au încercat să comande băuturi la bar.

Discuția inițială a degenerat rapid în violență: o femeie a fost tăiată la braț și deget, o altă persoană și-a fracturat nasul, iar alții au fost loviți cu pahare și scaune, potrivit cotidianului Het Laatste Nieuws.

Scandalul violent a fost filmat, însă imaginile sunt neclare. „A fost haos. Totul a început cu îmbrânceli, dar s-a ajuns la lovituri serioase”, a precizat procurorul.

În instanță s-a prezentat doar avocatul românilor, care a declarat că nu știe unde se află clienții săi, menționând doar că lucrează.

Trei dintre ei au domiciliul în Germania, iar unul nu are adresă cunoscută.

Procesul a fost amânat, urmând să fie continuată ancheta și reaudierea victimelor.

Avocatul locației De Blauwmolen NV a subliniat că evenimentul a afectat imaginea stabilimentului și va solicita despăgubiri pentru daune materiale și prejudiciu de reputație.