Video Imagini de la nunta „celei mai bogate prinţese din Europa". Cu cine s-a căsătorit

Prinţesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit cu managerul venezuelean Leopoldo Maduro Vollmer. Ceremonia a avut loc sâmbătă, la Vaduz, informează DPA, citată de Agerpres.

Marie Caroline de Liechtenstein, în vârstă de 28 de ani, nepoata principelui domnitor Hans-Adam II din Liechtenstein, a fost descrisă de tabloidul elveţian Blick drept „cea mai bogată prinţesă din Europa".

Prințesa s-a căsătorit cu Maduro Vollmer, în vârstă de 34 de ani, un manager de investiţii din Venezuela, la Catedrala Sfântul Florin. Sărbătorile au continuat după ceremonie în castelul familiei princiare.

Grație proprietăţilor sale imobiliare, bancare şi forestiere, Casa Liechtenstein este considerată foarte bogată.

Acest principat din inima Alpilor are o suprafaţă de numai 160 de kilometri pătraţi şi o populaţie de 40.000 de locuitori.