O mireasă a mers la petrecerea propriei sale nunții însă a fost devastată după ce a constatat că cele 75 de persoane invitate nu și-au făcut apariția. Doar cinci persoane au ajuns, în cele din urmă.

Kalina Marie a povestit pe TikTok drama din ziua nunții ei. Aceasta avea o listă de 75 de invitați, însă doar cinci s-au prezentat la petrecere.

Cei doi soți și-au amânat nunta din cauza pandemiei, scrie The Independent.

„POV: Ai planificat cea mai frumoasă intrare. Doar că am deschis ușile unei locații goale” a scris Kalina (@kalina_marie_23) în descrierea unui clip video care surprinde evenimentul.

În imagini, două persoane deschid ușile pentru cuplul de miri, iar altcineva stă singur pe un scaun, purtând un tricou roșu. O altă persoană face fotografii, iar altcineva lucra pe un laptop. Restul scenei este completat de mese și scaune goale, pregătite pentru sărbătoare.

„Aceasta este intrarea noastră la balul mascat”, a scris Kalina, povestind, cu tristețe, evenimentul. „Balul mascat despre care am vorbit EXCESIV în ultimele 10 luni. Același bal la care nu doar că am invitat digital 75 de persoane, dar am și cheltuit bani pentru a trimite 25 de invitații frumoase.”

Kalina a adăugat că au vrut să amâne intrarea, gândindu-se că oamenii sunt în întârziere și trebuie să apară. Ei au stabilit ora 13:00 pentru începerea evenimentului, la 13:15 mama ei i-a transmis vestea tristă că nu venise nimeni. Cu toate acestea, cuplul a mai așteptat puțin și a intrat în sală la ora 14:00, întâmpinat de cele cinci persoane.

„Visam să intru și să fiu întâmpinată de o mulțime care să ne aplaude. Strigând și aclamând pentru noi în semn de sărbătoare”, a spus Kalina. „Dar tot ce am văzut era o femeie care încerca să își păstreze calmul, pentru că nu avea idee cum să facă față unei locații aproape goale”.

Deși dezamăgită de „toată mâncarea și băutura irosite” și „mesele și scaunele goale”, Kalina a continuat petrecerea. „Am reușit să facem totuși ceva frumos? Desigur că da!” a spus ea. „Dar a schimbat acest video toate momentele bune? Ei bine, DA, le-a distrus pentru o secundă”.



Kalina a rămas cu întrebări și s-a întrebat dacă a greșit cu ceva de nu a ajuns nimeni la nuntă. Aceasta a povestit că mai sunt prieteni care nici nu au felicitat-o pentru căsătorie și nici nu au explicat motivul de ce nu au mai venit la nuntă.

Cu toate acestea, ea a spus că, deși situația a făcut-o să se simtă „mizerabil”, este recunoscătoare pentru oamenii care au fost acolo pentru ea. „Tot ce știu este că am bărbatul meu, copilul meu și familia care apare când am nevoie. Și pentru asta, sunt recunoscătoare”, a scris ea.