JD Vance, după ucidere unui student alb în UK: „Ar fi fost în viață dacă ultimele generaţii de elite europene ar fi rezistat invaziei masive a migranţilor”

Vicepreședintele american JD Vance a reacționat vineri, 5 iunie, în cazul mediatizat al morții unui student de 18 ani din Marea Britanie, în contextul unei intervenții controversate a poliției britanice, calificând incidentul drept o ucidere „tragică și inacceptabilă” a victimei.

Henry Nowak a murit după ce a fost înjunghiat în decembrie 2025, la Southampton, de un tânăr sikh de 23 de ani, condamnat recent la închisoare pe viață. În momentul intervenției forțelor de ordine, studentul era încă în viață, însă a fost încătușat, fiind acuzat inițial, în mod eronat, de injurii rasiste.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, JD Vance a criticat dur contextul în care s-a produs tragedia, afirmând că tânărul „ar trebui să fie încă în viaţă astăzi şi ar fi dacă ultimele generaţii de elite europene ar fi rezistat politicii de ură de sine şi invaziei masive a migranţilor”, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Vicepreședintele american a avertizat că astfel de cazuri ar putea deveni recurente.

„Henry este departe de a fi primul care şi-a pierdut viaţa atât de inutil şi mă tem că nu va fi ultimul”, a spus JD Vance.

Oficialul american a afirmat că modul în care a fost tratată victima reflectă probleme mai adânci ale societății occidentale:

„Henry Nowak a murit în acelaşi fel în care moare o civilizaţie: abandonat, încătuşat de autorităţile care nu au avut încredere în el şi nici nu le-a păsat de el, acuzat de crime motivate de ură pe care nu le-a comis”.

„Nu pot să respir”

Cazul a stârnit controverse după ce au fost făcute publice imagini surprinse de camerele poliției, în care tânărul apare întins la pământ, spunând de mai multe ori „nu pot să respir” și „am fost înjunghiat”, în timp ce agenții discutau cu agresorul și, ulterior, îl încătușau pe victimă.

Atacatorul, Vickrum Digwa, a susținut inițial că a acționat în legitimă apărare, invocând o presupusă agresiune rasistă. Instanța a stabilit însă că acesta este vinovat de omor, condamnându-l la închisoare pe viață, cu un termen minim de detenție de 21 de ani.

Incidentul a generat reacții și din partea altor figuri publice, inclusiv a lui Elon Musk, care a criticat intervenția poliției din Hampshire și a anunțat că este dispus să sprijine financiar o acțiune în justiție împotriva autorităților.