Un om a murit, iar alți patru au fost răniți după ce o navă de pescuit turcească a fost atacată în Marea Neagră. Ambarcațiunea s-a scufundat

O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite în urma unui atac asupra unei ambarcațiuni de pescuit sub pavilion turcesc, produs vineri în Marea Neagră, în apropierea peninsulei Crimeea, potrivit unui anunț al Gărzii de Coastă turce.

Incidentul a vizat nava DURU 67, aflată în largul orașului Sevastopol, în vestul Crimeei, teritoriu aparținând Ucrainei, dar anexat de Rusia, potrivit AFP, citată de Agerpres.

În urma atacului, ambarcațiunea s-a scufundat, au precizat autoritățile turce

Reprezentanții Gărzii de Coastă nu au oferit detalii suplimentare privind modul în care s-a produs atacul și nici nu au indicat cine ar putea fi responsabil pentru incident.

Zona în care a avut loc atacul este considerată sensibilă din punct de vedere militar, în contextul conflictului din Ucraina, iar navigația în Marea Neagră rămâne afectată de riscuri de securitate ridicate.

Amintim că, în decembrie 2025, Ucraina a acuzat Rusia că a lovit cu o dronă o navă comercială a Turciei, în Marea Neagră, la o zi după un atac aerian rusesc care a avariat o altă navă turcă.

În august 2005, Rusia a publicat o înregistrare video cu nava ucraineană de recunoaștere lovită în Delta Dunării.