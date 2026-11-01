Fripturi, petreceri și limuzine pentru câini. Afacerile care mizează pe proprietarii dispuși să își răsfețe patrupedele

Câinii sunt considerați membri ai familiei, iar proprietarii lor sunt tot mai dispuși să cheltuiască pentru ca aceștia să se bucure de experiențe cât mai speciale. De la fripturi pregătite special în restaurante și înghețată pentru animale, până la petreceri aniversare și servicii de transport la nunți, afacerile dedicate răsfățului patrupedelor au devenit o industrie în plină expansiune.

Câinii, invitați la nunți și tratați ca niște clienți de lux Foto: Helen Barber/FB

Fenomenul, cunoscut sub numele de „economia experiențelor pentru câini” (doggy experience economy), a luat amploare în ultimii ani, pe fondul schimbării relației dintre oameni și animalele lor de companie. Tot mai mulți proprietari nu se mai mulțumesc să își ia câinii cu ei atunci când ies în oraș, ci vor ca aceștia să beneficieze de servicii și experiențe special concepute pentru ei.

Helen Barber/FB Foto: Helen Barber/FB

Potrivit datelor prezentate de MoneySuperMarket, cheltuielile pentru animale de companie și produsele destinate acestora au crescut de la 2,9 miliarde de lire sterline în 1997 la 11,95 miliarde de lire sterline în 2025, scrie BBC.

Câinii, invitați la nunți și tratați ca niște clienți de lux Foto: Helen Barber/FB

Restaurantele au introdus meniuri speciale pentru câini

Una dintre cele mai vizibile schimbări se observă în restaurante și puburi, unde animalele de companie au început să primească propriile meniuri. Unele localuri oferă fripturi speciale pentru câini, preparate din carne și legume, însoțite de sosuri adaptate alimentației acestora.

Un exemplu este The Amberley Inn, din Stroud, unde preparatele pentru patrupezi au devenit populare printre clienți. Restaurantul servește fripturi speciale pentru câini și pregătește inclusiv evenimente dedicate acestora.

De Crăciun, localul va organiza „Santa Paws”, o întâlnire în cadrul căreia câinii vor putea socializa, vor primi băuturi de tip Puppuccino, vor merge la plimbare împreună și vor avea parte de o masă specială. La final, animalele vor primi și cadouri de la Moș Crăciun.

„Oferim gratuit câini drept tovarăşi de weekend“ GALERIE FOTO

Foto: Helen Barber/FB

Reprezentanta localului, Rachel Morgan, consideră că pandemia a contribuit la schimbarea relației dintre proprietari și animalele lor.

Oamenii au petrecut mai mult timp acasă, alături de câini, care le-au oferit confort în perioade dificile. Ulterior, dorința de a petrece cât mai mult timp împreună s-a reflectat și în alegerile pe care le fac atunci când ies în oraș.

Câinii au ajuns să participe și la nunți

O altă afacere care ilustrează amploarea fenomenului este Together Furever Weddings, o companie înființată în 2022, în Weston-super-Mare, de Helen Barber și soțul ei.

Firma oferă servicii de transport și însoțire a câinilor la nunți, astfel încât proprietarii să își poată avea animalele alături în una dintre cele mai importante zile din viața lor.

Helen Barber spune că cererea pentru aceste servicii și pentru locațiile de evenimente care acceptă animale de companie crește de la an la an. Compania a participat la organizarea a peste 70 de nunți numai în acest an.

„Există acum mult mai multă acceptare a ideii că oamenii vor să fie alături de câinii lor la nunți”, a explicat aceasta.

Potrivit antreprenoarei, în prezent există sute de servicii de însoțire a câinilor la nunți, față de doar câteva în trecut. Rețelele sociale au contribuit la popularizarea acestui obicei, deoarece proprietarii descoperă online că își pot lua animalele la evenimente de familie.

Rețelele sociale alimentează noua industrie

Specialiștii consideră că popularitatea acestor servicii este influențată și de rețelele sociale, unde proprietarii văd tot mai multe exemple de animale răsfățate cu servicii premium.

Medicul Stelina Kanaki, lector în marketing la Universitatea West of England, explică faptul că utilizatorii ajung să se compare cu alte persoane și cu influencerii. Astfel, atunci când văd fotografii profesionale cu animale de companie sau experiențe speciale oferite acestora, unii proprietari simt că ar trebui să le ofere propriilor câini același tratament.

Specialista vorbește despre „economia experiențelor”, un concept prin care afacerile nu mai vând doar produse și servicii, ci creează momente memorabile pentru clienți.

„Oamenii cumpără acum experiențe alături de câinii lor”, a explicat aceasta.

Tendința este vizibilă și în domeniul serviciilor de plimbare a câinilor. Shelly Potter și Casey Gumm, care conduc afacerea de familie Potters Tails, din Wiltshire, spun că rețelele sociale le-au făcut cunoscute serviciile și au contribuit la creșterea cererii.