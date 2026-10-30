 Câinele a mușcat un vecin. În ce măsură răspunde stăpânul | adevarul.ro
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Câinele a mușcat un vecin. În ce măsură răspunde stăpânul

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O mușcătură, o cădere provocată de un câine sau distrugerea unui bun pot atrage obligația de despăgubire. Pentru a stabili cine răspunde, contează nu doar cui îi aparține animalul, ci și cine îl avea sub control și în ce condiții.

Caine din rasa Mastiff FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Cine poate fi obligat la despăgubiri

În principiu, răspunde proprietarul câinelui sau persoana care se servește de acesta și exercită independent controlul și supravegherea lui, în interes propriu. Nu este însă suficient să identificați persoana care ținea lesa: un simplu însoțitor nu preia automat răspunderea proprietarului. Dacă animalul fusese încredințat altcuiva, împrejurările concrete trebuie analizate.

Pentru această răspundere, persoana prejudiciată nu trebuie să dovedească neglijența celui responsabil. Faptul că animalul era considerat blând sau că a scăpat din curte nu înlătură, prin el însuși, obligația de despăgubire.

Trebuie însă dovedite prejudiciul și legătura acestuia cu comportamentul câinelui. Nu este obligatoriu să existe o mușcătură: și căderea provocată de urmărirea de către animal poate justifica despăgubiri, dacă legătura dintre incident și vătămare este demonstrată.

Ce despăgubiri puteți solicita

În funcție de consecințe, puteți cere recuperarea cheltuielilor medicale, a veniturilor pierdute ori a costurilor pentru repararea bunurilor deteriorate. Pot fi acordate și despăgubiri pentru suferința fizică și psihică, dar acestea nu sunt automate: existența și gravitatea consecințelor trebuie susținute prin probe.

Comportamentul victimei contează. Dacă aceasta a contribuit culpabil la producerea sau agravarea prejudiciului, despăgubirea poate fi redusă. Înlăturarea completă a răspunderii poate interveni atunci când prejudiciul a fost provocat exclusiv de victimă, de o altă persoană sau de un eveniment de forță majoră.

Ce probe sunt utile

Dacă sunteți persoana prejudiciată, documentați cât mai repede incidentul, fără să vă expuneți unui pericol suplimentar. Notați locul, ora, datele martorilor și informațiile care permit identificarea câinelui, a proprietarului și a persoanei care îl însoțea.

Fotografiile și înregistrările obținute legal pot arăta cum s-a produs incidentul, ce animal a fost implicat și ce urmări au existat. Păstrați fișierele originale.

În cazul unei vătămări, solicitați îngrijiri medicale și păstrați documentele primite. Un certificat medico-legal poate fi relevant pentru documentarea leziunilor. Facturile, chitanțele, dovezile veniturilor pierdute și documentele privind bunurile deteriorate ajută la stabilirea despăgubirilor. Actele medicale nu identifică însă, singure, câinele care a provocat leziunile.

Sesizarea poliției poate ajuta la identificarea persoanelor implicate și la documentarea împrejurărilor. Totuși, o plângere penală nu este o condiție generală pentru solicitarea despăgubirilor civile. Esențial este să puteți demonstra cine răspunde, ce prejudiciu ați suferit și cum a fost acesta provocat de animal.

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