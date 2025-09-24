FineStore Virtuții, noul magazin unde bunul gust și gustul bun se întâlnesc sub același acoperiș. De acum ai un nou motiv să ieși la cumpărături din plăcere!

Ai auzit? În București s-a deschis un loc care schimbă regulile jocului pentru pasionații de băuturi fine și promite să devină destinația preferată pentru toți cei care caută nu doar o sticlă de vin bun sau un whisky de colecție, ci un spațiu în care bunul gust și gustul bun își dau întâlnire.

Tentații la tot pasul și accent pe experiențe memorabile

La FineStore Virtuții te așteaptă un spațiu de peste 300 de metri pătrați în care te poți plimba relaxat în căutarea acelor băuturi deosebite care te-au cucerit deja sau pe care vrei să le testezi.

În Șoseaua Virtuții nr. 56E, Sector 6, intri de curiozitate și rămâi surprins de atmosfera relaxată și totodată profesionistă, dar și de modul atent în care sunt expuse produsele. Magazinul este de aproape trei ori mai mare decât FineStore Băneasa pentru că e important să găsești în același loc și o băutură pe care ți-o dorești cu ardoare în barul de acasă, și o idee de cadou pentru cineva drag sau pentru un coleg mai pretențios, și băuturi variate numai bune de inclus în meniu la o petrecere.

Ceea ce va cuceri definitiv orice client este faptul că ai posibilitatea să deguști aproape orice băutură din portofoliu. Tare sau ce? Vii, descoperi, testezi și pleci acasă cu ce ți-a plăcut cel mai mult, nu doar cu o sticlă care arată bine și cu o etichetă cu un brand de calitate recunoscută.

Selecție nemaiîntâlnită de băuturi, la prețuri excelente

Selecția de băuturi este cu adevărat impresionantă și totul e gândit pentru ca tu să vii la cumpărături din plăcere, nu doar pentru că trebuie!

Printre cele aproape 3.000 de băuturi premium selectate, fie că sunt din România, fie din alte colțuri ale lumii, găsești ceva pentru oricine. Poți pleca acasă cu o sticlă de vin din colecția vastă, ce reunește branduri și sortimente potrivite pentru toate gusturile, sau cu un whisky de la producători celebri, cum ar fi Chivas Regal, Glenfiddich sau Macallan, ca să dăm câteva exemple.

Ai de ales dintr-o gamă variată de coniac Hennessy, care e un răsfăț total pentru simțuri, datorită succesiunii aparte de gusturi și arome perfect armonizate, dar găsești și șampanie de cea mai bună calitate, precum Moet sau Dom Perignon. Te-a cucerit exoticul rom Bumbu, care parcă spune o poveste cu fiecare înghițitură și cu fiecare notă aparte pe care o descoperi? Vrei să îți faci o plăcere vinovată și să iei o sticlă de tequila Clase Azul obținută din agave albastre de calitate incontestabilă? Îți plac băuturile care dau tonul la petrecere, precum gin Tanqueray, Aperol, Campari, Absolut Vodka sau Sheridan's? Le găsești pe toate la FineStore Virtuții și e păcat să nu vii să te convingi cu ochii tăi că nu exagerăm când spunem că e genul de loc unde vii pentru o sticlă de băutură, dar poți să pleci și cu două sau trei, la cât de tentante sunt ofertele.

Prețurile sunt la nivelul celor din magazinul online FineStore, pentru ca experiența offline să fie una completă și fără compromisuri pentru client. Concret, nu plătești niciun leu în plus față de prețurile excelente de pe site, poți beneficia de sfaturi prețioase de la consultanți, dar și de experiența degustării pentru a face cele mai inspirate achiziții, în funcție de context și de buget.

Vino să te convingi personal! Programul este zilnic, de la 10:00 la 22:00, perfect pentru un peisaj urban în care oamenii au mereu o agendă încărcată. Vii cu mașina? Te așteaptă o parcare dedicată clienților FineStore Virtuții. Vii cu transportul în comun? Cea mai apropiată stație de metrou e la doar 10 minute de mers pe jos, iar în zonă sunt și stații STB, așa că accesibilitatea e un cuvânt-cheie, indiferent că ești în zonă sau vii dintr-un cartier mai îndepărtat.