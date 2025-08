Explorează universul Trendyol x UNTOLD 2025: moda, beauty-ul și tehnologia se întâlnesc pentru o experiență de festival completă

La festival, experiența nu înseamnă doar muzica ce răsună din fiecare colț – ci și momentele create în jurul brandurilor care aduc energie și culoare evenimentului. În calitate de partener oficial de fashion, Trendyol te invită să pășești într-un spațiu de activare îndrăzneț, amplasat chiar lângă intrarea principală, unde moda, beauty-ul și tehnologia se îmbină într-o experiență completă și imersivă. Iată ce vei descoperi dacă îl vizitezi:

Zona de experiență Trendyol include o instalație pe două niveluri, concepută pentru a reflecta energia dinamică și spiritul inovator al brandului. Pe lângă elementele digitale și interactive, vor fi expuse și articole vestimentare din colecția proprie Trendyol Collection – oferindu-le vizitatorilor ocazia să exploreze cele mai noi tendințe, să simtă materialele și să vadă detaliile pieselor de aproape.

Zona este completată de un lounge dedicat influencerilor și fanilor, creat ca spațiu de relaxare și socializare – un loc unde interacțiunea cu brandul vine natural, în momente de pauză de la agitația festivalului.

Ce poți face la stand?

Vino pentru o doză de inspirație, rămâi pentru toate surprizele pregătite în zona de experiență Trendyol: de la glitter makeovers gratuite cu produse din gama Trendyol Beauty – perfecte pentru un look demn de orice scenă –, la analiză personalizată de culoare, ca să descoperi nuanțele care te pun cel mai bine în valoare. În plus, poți testa cele mai noi outfituri folosind tehnologia de probă virtuală cu AI, apoi ia o pauză în zona de relaxare powered by Nescafé, unde te așteaptă o cafea din partea casei și un vibe relaxant de festival.

Când are loc activarea?

Zilnic, pe toată durata festivalului, între 16:00 și 00:00, zona de experiență Trendyol devine un punct central pentru distracție și stilul. Fie că ești în căutarea unui moment de respiro sau vrei să-ți redefinești outfitul, aici găsești tot ce ai nevoie.

Cum continui experiența după festival?

Ți-a plăcut o ținută sau un look văzut la stand? Accesează aplicația Trendyol și comandă produsele care ți-au atras atenția – simplu, rapid și la doar un click distanță.

Vino să descoperi universul Trendyol, vara aceasta, la UNTOLD.

Get the trend, follow the magic!