Este în regulă să râzi la o înmormântare sau să flirtezi la interviu? Care comportamente sunt acceptabile în societate și care nu sunt

Aproape fiecare situație socială vine cu un set de reguli nescrise despre cum „ar trebui” să ne purtăm. Un studiu internațional amplu a analizat cele mai comune reguli sociale din viața de zi cu zi, de la comportamentul adecvat la înmormântări sau interviuri de angajare, până la ce e acceptabil într-un autobuz sau la birou.

Cercetarea arată că oamenii din culturi diferite au surprinzător de multe lucruri în comun atunci când vine vorba de comportamentul adecvat. La studiu au participat 25.422 de persoane din 90 de țări. A fost realizat de o echipă de la Mälardalen University din Suedia și publicat în Communications Psychology, conform Daily Mail.

„Acest studiu dezvăluie o «gramatică globală» a normelor sociale de zi cu zi”, au transmis autorii cercetării.

„Am descoperit asemănări izbitoare în ceea ce oamenii de pe tot globul dezaprobă, diferențele fiind mai mari între situații decât între societăți.”

Ce comportamente sunt acceptabile și ce nu

Participanții au fost întrebați cât de potrivite li se par 15 tipuri de comportament în 10 contexte sociale comune.

Comportamente evaluate: a vorbi, a mânca, a râde, a plânge, a flirta, a săruta, a cânta, a citi ziarul, a asculta muzică în căști, a negocia, a înjura, a striga de supărare, a te odihni, a folosi telefonul mobil, a te certa.

Situațiile analizate: la înmormântare, în bibliotecă, la muncă, la interviu de angajare, la restaurant, într-un parc public, pe trotuar, în autobuz, la cinema, la o petrecere.

Rezultatele studiului

Cercetarea a arătat că există un acord global extrem de ridicat în privința a ceea ce este acceptabil sau nu:

La un interviu de angajare – singurul comportament considerat potrivit este să vorbești. Flirtul, sărutul sau folosirea căștilor sunt condamnate indiferent de cultură.

La o înmormântare – plânsul este singurul comportament privit ca adecvat. Râsul, flirtul sau mâncatul sunt considerate total nepotrivite.

În bibliotecă – oamenii sunt de acord că este inacceptabil să țipi, să cânți sau să te cerți.

La cinema – cântatul, certurile și strigătele sunt considerate deranjante de majoritatea participanților.

La muncă – vorbitul și mâncatul sunt văzute ca fiind cele mai acceptabile acțiuni, în timp ce înjurăturile și sărutul sunt privite cu scepticism.

În autobuz – este considerat normal să vorbești, să citești, să folosești telefonul sau să asculți muzică în căști.

În restaurant – participanții au fost de acord că țipetele și înjurăturile sunt inacceptabile.

Cercetătorii oferă și exemple din răspunsuri

„Este un consens general că a săruta pe cineva la un interviu ridică suspiciuni de vulgaritate, să râzi în hohote într-o bibliotecă este considerat lipsit de bun-simț, iar să citești ziarul la cinema arată lipsă totală de logică.”

Cum evoluează normele sociale

Autorii studiului subliniază că normele nu sunt fixe:

„Normele cotidiene nu sunt statice. Se schimbă într-un mod similar la nivel global, sugerând o evoluție culturală comună. Descoperirile noastre arată cum interacționează valorile universale umane cu diferențele culturale.”