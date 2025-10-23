Asistenții cu inteligență artificială denaturează conținutul știrilor în 45% din cazuri, indiferent de limbă sau teritoriu - Studiu

O nouă cercetare coordonată de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) și condusă de BBC a descoperit că asistenții inteligenței artificiale – deja o poartă de informare zilnică pentru milioane de oameni – denaturează în mod curent conținutul știrilor, indiferent de limba, teritoriul sau platforma de inteligență artificială testată.

Studiul, prezentat la Adunarea de Știri EBU de la Napoli, a fost cel mai mare de acest gen, implicând 22 de posturi publice de radiodifuziune din 18 țări, care lucrează în 14 limbi. Jurnaliștii au evaluat peste 3.000 de răspunsuri de la patru asistenți de inteligență artificială de top – ChatGPT, Copilot, Gemini și Perplexity – pe baza unor criterii precum acuratețea, credibilitatea sursei, separarea faptelor de opinii și furnizarea contextului.

În 45% din cazuri, cercetătorii au descoperit probleme semnificative de conținut. 31% dintre răspunsuri conțineau încălcări grave ale surselor - referințe lipsă, inexacte sau false. Alte 20% au avut probleme de acuratețe, inclusiv fapte fabricate și informații învechite. Gemini a avut cele mai slabe rezultate, cu 76% din răspunsuri inexacte, mai mult decât dublu față de alte platforme.

„Acest studiu demonstrează în mod convingător că aceste deficiențe nu sunt cazuri izolate. Sunt sistemice, transfrontaliere și multilingve, iar noi credem că acest lucru pune în pericol încrederea publicului”, a declarat Jean-Philippe de Tender, directorul EBU Media și director general adjunct al organizației.

Conform Raportului Digital News 2025 al Institutului Reuters, 7% dintre utilizatorii de știri online își primesc deja știrile de la asistenți inteligenți artificiali. În rândul celor sub 25 de ani, această cifră ajunge la 15%.

Directorul programului BBC Generative AI, Peter Archer, a subliniat că, în ciuda îmbunătățirilor, rămân provocări semnificative: „Dorim ca aceste instrumente să aibă succes și suntem deschiși să colaborăm cu companii de inteligență artificială în beneficiul publicului și al societății în general.”

Studiul a creat, de asemenea, un „Set de instrumente pentru asigurarea integrității știrilor în asistenții IA”. Acesta ar trebui să ajute dezvoltatorii să îmbunătățească calitatea răspunsurilor și să crească alfabetizarea media a utilizatorilor. În plus, EBU solicită autorităților de reglementare europene și naționale să asigure respectarea legislației privind integritatea informațiilor, serviciile digitale și pluralismul mass-media.

Acest studiu s-a bazat pe o cercetare realizată de BBC, publicată în februarie 2025, care a evidențiat pentru prima dată problemele inteligenței artificiale în gestionarea știrilor. A doua rundă a extins domeniul de aplicare la nivel internațional, confirmând că problema este sistemică și nu este legată de limbă, piață sau asistentul AI.

Radiodifuzori participanți:

1.Belgia (RTBF, VRT)

2.Canada (CBC-Radio Canada)

3.Cehia (Radio Ceh)

4.Finlanda (YLE)

5.Franța (Radio Franța)

6.Georgia (GPB)

7.Germania (ARD, ZDF, Deutsche Welle)

8.Italia (Rai)

9.Lituania (LRT)

10.Olanda (NOS/NPO)

11.Norvegia (NRK)

12.Portugalia (RTP)

13.Spania (RTVE)

14.Suedia (SVT)

15.Elveția (SRF)

16.Ucraina (Suspilne)

17.Regatul Unit (BBC)

18.SUA (NPR)

Conform unui studiu realizat de Graphite, 52% din tot conținutul scris de pe internet este generat acum de inteligența artificială , o cifră care a crescut dramatic de la lansarea ChatGPT în noiembrie 2022. În același timp, motoarele de căutare precum Google rămân eficiente în detectarea conținutului generat de mașini, doar 14% din conținutul din rezultatele căutării fiind generat de inteligența artificială.