Lovitura vieții pentru un fost jucător de la FCSB: a câștigat 330.000 € la pariuri

Sebastian Chitoșcă, fost jucător la FCSB și Ceahlăul Piatra Neamț, a vorbit deschis despre perioada de după retragerea din fotbal și despre episodul care i-a schimbat complet relația cu pariurile sportive. Invitat în podcastul iAM Ștucan, fostul mijlocaș a dezvăluit că a câștigat o sumă impresionantă, la scurt timp după ce și-a încheiat cariera.

Retras din activitate la doar 26 de ani, Chitoșcă este unul dintre fotbaliștii care au părăsit fotbalul mult prea devreme. De-a lungul carierei, a trecut pe la mai multe cluburi importante din România, printre care Ceahlăul Piatra Neamț, FCSB, FC Voluntari, FC Brașov, FC Botoșani și Universitatea Cluj.

330.000 € la pariuri

După ce a pus punct carierei de jucător, Chitoșcă a ales un drum complet diferit. S-a reinventat în mediul online, devenind creator de conținut pe YouTube, și a intrat în atenția publicului larg și prin participarea la emisiunea „Survivor România”.

Invitat în cadrul podcastului iAM Ștucan, Chitoșcă a povestit cum, după retragere, a plasat pariuri sportive de peste 5.000 de euro prin intermediul fratelui său, iar la un moment dat a câștigat suma de 330.000 de euro.

Sebastian Chitoșcă: În luna decembrie a anului trecut eram în Germania, la părinții mei. Am pierdut o sumă foarte mare de bani la pariuri...

Costin Ștucan: Ce ai făcut, mă?! Stai, că eu nu știu asta despre tine.

Sebastian Chitoșcă: Păi nu eram jucător. Nu am jucat niciodată. Fratele meu joacă pariuri sportive, asta e tot ce face. Și i-am zis: "Ia bagă, mă, și banii aceștia pentru mine!".

Costin Ștucan: Ce sumă?

Sebastian Chitoșcă: Nu contează.

Costin Ștucan: Mai mare de 5.000 de euro?

Sebastian Chitoșcă: Da, mai mare. În Germania chiar nu ai ce să faci. Și dacă eram cu fratele meu, care el urmărea meciuri, i-am dat lui să pună, pentru că eu nu am cont. Până când am încasat 330.000 de euro. S-a terminat istoria!

Costin Ștucan: Și nu ai mai jucat?

Sebastian Chitoșcă: Deloc!

Costin Ștucan: Păi ai zis că ai pierdut...

Sebastian Chitoșcă: Am pierdut, până când am câștigat. În momentul în care am câștigat, s-a terminat povestea! Nu mă atrag astea. Din banii aceia mi-am luat o casă în comuna Berceni.

Costin Ștucan: Mașină?

Sebastian Chitoșcă: Mașină aveam. Aveam un Mercedes. L-am dat, am mai pus ceva și mi-am luat BMW. Și mi-am mai luat o mașină de colecție, BMW E46 M3. Asta a fost mașina copilăriei mele. Am luat-o din America și am dat 25.000 de dolari.