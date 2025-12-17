search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Fostul secretar de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu

Publicat:

Constantin-Flavius Nedelcea, la data faptelor secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu.

Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei FOTO: Facebook
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei FOTO: Facebook

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, AGERPRES, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor persoane, respectiv:

- Constantin-Flavius Nedelcea, la data faptei secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

- Sebastian-Ioan Hotca, la data faptei vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), cu atribuţii de preşedinte, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

- Paul-Silviu Anghel, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul ANPC, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj;

- Elena-Mirela Vasile, director general al Direcţiei Generale Economice şi Resurse Umane din cadrul ANPC, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la şantaj.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025, Sebastian-Ioan Hotca, în calitatea menţionată, la instigarea lui Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcţia de conducere deţinută la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin într-o altă funcţie de conducere din cadrul ANPC, prin încălcarea dispoziţiilor art. 507 alin. (8) din OUG nr. 57/2019, care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituţiei.

"Cu toate că ocupase funcţia de comisar-şef adjunct al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 - 29.11.2024), o lună (02.12.2024 - 31.12.2024) şi şase luni (09.01.2025 - 08.07.2025), din funcţia de conducere respectivă pe o funcţie de şef serviciu în cadrul ANPC", menţionează procurorii.

În fapt, spun anchetatorii, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora.

"Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul Paul Silviu Anghel, în calitate de director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul A.N.P.C., cu sprijinul inculpatei Elena-Mirela Vasile, ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin ameninţări, intimidări şi presiuni pentru ca aceasta să renunţe la funcţia deţinută şi să fie de acord să fie mutată pe o altă funcţie", arată procurorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Bucureşti.

