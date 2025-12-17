Directorul morgii de la Harvard, condamnat la opt ani de închisoare pentru furt de organe și resturi umane

Fostul director al morgii de la Harvard Medical School a primit o condamnare grea după ce a fost găsit vinovat de implicarea într-o rețea care fura și vindea organe de la cadavre. Soția sa a fost și ea condamnată pentru complicitate.

Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, și soția sa Denise Lodge, 65 de ani, au fost arestați în mai 2023, după ce anchetatorii au descoperit că cei doi participau la traficul ilegal de resturi umane. Cedric Lodge, care a condus morga de la Harvard Medical School până în mai 2023, a făcut parte între 2018 și 2022 dintr-o „rețea națională de indivizi care cumpărau și vindeau resturi umane furate de la Harvard și dintr-o morgă din Arkansas”, potrivit Departamentului de Justiție al SUA.

Directorul morgii de la prestigioasa universitate, una dintre cele mai vechi din Statele Unite și situată în apropiere de Boston, „fura organe și alte părți de cadavre date științei pentru cercetare și educație medicală, înainte de incinerarea lor”, informează AFP, citat de Agerpres.

Departamentul de Justiție precizează că Cedric Lodge „a prelevat resturi umane, în special organe, creiere, piele, mâini, fețe, capete disecate și alte părți de la cadavre date în scop de cercetare și studiu”. Aceste resturi erau prelevate „fără știrea angajatorului său, a donatorului și familiei sale” și transportate la domiciliul său din New Hampshire.

„După ce a vândut resturi umane împreună cu soția sa Denise Lodge, ei le expediau cumpărătorilor în alte state sau cumpărătorul intra direct în posesia lor și le transporta el însuși”, a mai explicat departamentul, subliniind că resturile umane erau „revândute cu profit”.