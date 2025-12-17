Cine este miliardarul care a aterizat pe pârtie cu elicopterul, sub privirile turiștilor: „Eram grăbit și voiam să schiez”

Un incident neobișnuit a avut loc în stațiunea de schi Maniva, din provincia Brescia, nordul Italiei, unde un om de afaceri a aterizat cu elicopterul personal direct pe pârtie, spre uimirea turiștilor și a autorităților.

Miliardarul, președinte al companiei siderurgice Industrie Riuniti Odolesi (IRO), a decis să evite drumul greu până la parcare și să ajungă la schi pe calea aerului. Pe 13 decembrie, în jurul orei 10.30, elicopterul său a fost observat survolând zona, înainte de a ateriza lângă pârtie, sub privirile carabinierilor aflați în zonă, relatează Corriere della Sera.

Martorii spun că Giorgio Oliva, în vârstă de 66 de ani, și-a parcat elicopterul și-a pus echipamentul de schi și a coborât pârtia ca orice alt turist. La finalul coborârii, acesta le-a oferit autorităților o explicație surprinzătoare: „Nu aveam timp, eram grăbit și voiam să schiez”.

Deși documentele elicopterului și licența de zbor erau în regulă, omul de afaceri nu deținea autorizație pentru aterizarea în zona respectivă din Maniva. Există o zonă desemnată pentru astfel de manevre, însă nu cea în care a ales să aterizeze. Autoritățile aeronautice italiene au deschis o anchetă, iar ENAC (Autoritatea Națională pentru Aviație Civilă) a fost notificată de carabinieri.

Pentru această abatere, Giorgio Oliva va primi o amendă de 2.000 de euro. De asemenea, autoritățile nu exclud suspendarea licenței de zbor, având în vedere că nu este la prima încălcare a regulilor.

În aprilie, Oliva a mai aterizat ilegal cu elicopterul în stațiunea Madonna di Campiglio din Dolomiți, fiind sancționat cu aceeași amendă.