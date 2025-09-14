search
Românii nu mai vor să deschidă vreo carte: doar 7% din populație mai citește. Suntem pe ultimul loc în UE. „Cifrele sunt îngrozitoare”

Publicat:

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la consumul de carte, cu doar 7% dintre români care citesc în mod regulat. Bucureștiul absoarbe jumătate din vânzările de carte, iar tinerii sunt tot mai departe de lectură, alimentând un cerc vicios al lipsei educației și dezinformării. 

Statistica tristă a românilor care nu vor să mai citească deloc / Sursa foto: Arhivă
Cifre îngrozitoare privind lectura în România. Doar 7% dintre români mai deschid o carte

Piața de carte din România traversează o perioadă dificilă, marcată de un consum redus și o concentrare accentuată a vânzărilor în marile orașe, în special în București. În timp ce Europa înregistrează creșteri constante în lectură și acces la cultură, România rămâne pe ultimul loc la procentul de cititori activi, cu doar 7% dintre români care citesc în mod regulat, potrivit lui Mihai Mitrică, directorul Asociaţiei Editorilor, citat de news.ro.

„51% dintre tinerii din marile oraşe spun că n-au citit nicio carte în ultimul an. Imaginaţi-vă care e situaţia în urbanul mic şi în mediul rural! Aproximativ 1,3 milioane de oameni merg la biblioteci, în librării, la târguri de carte într-un an, în România. Adică 7% din populaţie“ a spus Mihai Mitrică. 

România e pe ultimul loc în Uniunea Europeană la consumul de carte

România e pe ultimul loc în Uniunea Europeană la consumul de carte, spune Mihai Mitrică. Cu o piaţă de doar 60 de milioane de euro pe an, suntem la egalitate cu Bulgaria, care are o populaţie de trei ori mai mică. Ungaria, care are jumătate din populaţia României, are o piaţă de 110 milioane de euro pe an.

 Politicile succesive ale guvernelor, orientate împotriva educaţiei şi a culturii, au dus la consecinţe catastrofale care au depăşit sfera teoriei şi s-au revărsat în viaţa politică, economică şi socială. Impactul teoriilor conspiraţioniste şi lipsa de productivitate sunt două dintre aceste efecte. Abandonaţi de stat, părinţii caută soluţii disperate individuale, iar acest lucru se vede în ascensiunea puternică a pieţei de carte pentru copii. 

„Am ajuns pe ultimul loc la consumul de carte pentru că educaţia a fost principalul duşman al educării românilor. Dacă un copil nu este din şcoală setat să consume carte şi să-şi îngrijească capacitatea cognitivă şi gândirea critică, el este împins, practic, către o zonă în care devine captiv conspiraţiilor, manipulărilor“ mai spune sursa citată. 

Tot publicul care frecventează librării, biblioteci şi târguri de carte – adică populaţia care citeşte – este de 1,3 milioane de oameni, adică aproximativ 7% din totalul locuitorilor. Mediul rural şi urbanul mic lipsesc cu desăvârşire, mica piaţă de carte fiind restrânsă la Bucureşti (care are jumătate din cota de piaţă) şi încă 4-5 oraşe mari, majoritatea din Transilvania. 

Efectele devastatoare pe care le are lipsa lecturii în rândul vieții de zi cu zi a românilor

Aceste realităţi, pe care şi Guvernul Bolojan le ignoră aşa cum au făcut şi guvernele anterioare, se transpun în explozia de popularitate a teoriilor conspiraţioniste, în faptul că avem cea mai mare pondere a tinerilor „neets“ (dispăruţi de pe radarul autorităţilor pentru că nu sunt nici în sistemul de învăţământ, nici angajaţi, nici în formare profesională) şi care sunt destinaţi a deveni o povară pentru stat, pentru că nu ştiu şi nu pot produce nimic. 

„Avem acum cea mai numeroasă populaţie de tineri care nu sunt nici la şcoală, nici angajaţi, aşa-numiţii neets. Vorbim despre tineri care devin o povară pe care societatea o tot duce mai departe. E o problemă economică în primul rând“ mai precizează acesta. 

„Cititul este cel mai bun vaccin împotriva dezinformării” spune directorul Asociației Editorilor

„Cititul este cel mai bun vaccin împotriva dezinformării. Un cititor e un om care îşi educă gândirea critică. Numai e greu să faci asta când ai un sistem educaţional cvasidezinteresat de cititul de plăcere. Uitaţi-vă cum se predă literatura în România, nu doar în Bucureşti! Să ne uităm cam care e interesul pe care îl pun profesorii de română în a le transmite copiilor nevoia biologică de a sta în mână cu carte, alta decât manualul, alta decât cărţile de pe lista obligatorie. Şi, pe de altă parte, să ne uităm şi la capacitatea acelor copii de a avea acces. Câte gospodării din România mai au bibliotecă? Mergem în magazinele de mobilă: mai vedem noi biblioteci la vânzare, cum vedeam în urmă cu 5-10 ani? Uitaţi-vă că a dispărut aproape de tot acest…” a subliniat Mihai Mitrică. 

Directorul Asociaţiei Editorilor din România avertizează că piaţa de carte este în continuă scădere, volumul vânzărilor se reduce, iar în curând aproape că nu vor mai exista librării – care oricum au dispărut din rural şi oraşele mici. Mihai Mitrică are câteva soluţii pentru a opri acest regres catastrofal al poporului român, iar prima dintre ele este – banal – respectarea legilor deja în vigoare. 

Ce mai citesc în ziua de azi puținii români care se mai bucură de o lectură plăcută 

Potrivit directorului Asociației Editorilor din România, ficţiunea este în continuare în top. 

„După pandemie am observat o creştere puternică a non-ficţiunii, pentru că aveam nevoie să ne întoarcem la informaţia de referinţă. Şi mă bucur să văd din ce în ce mai mulţi autori de non-ficţiune din România.

Vorbim despre cărţi de popularizare a ştiinţei, despre monografii. Mi-e proaspăt în minte exemplul cu cartea despre Iorga a Georgianei Ţăranu pe care, din fericire, o vom avea şi la Bookfestul de la Târgu-Mureş pe care îl pregătim. Dar sunt mulţi! Mulţi dintre autorii români şi-au dat seama, pe de o parte, că pot să scrie pentru copii, şi asta este foarte sănătos, pentru că în felul ăsta educăm un segment de piaţă în creştere şi care suplineşte în bună măsură eşecul sistemului educaţional, şi pe de altă parte formăm viitori cititori pentru celelalte segmente. Pleci din cartea pentru copii şi ajungi în cartea pentru adolescenţi, apoi ajungi în beletristică, în ficţiune şi te poţi transforma într-un adult perfect funcţional doar din citit! Nu spun că nu e importantă şcoala, dar doar din eforturile astea te poţi transforma într-un adult perfect functional, dacă îţi ţii ritmul de cititor” a spus acesta. 

Educație

