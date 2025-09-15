Donald Trump, înapoi la origini, în ținuturile natale ale mamei sale. Povestea imigrantei care a schimbat destinul Americii

Donald Trump, liderul controversat care a pus imigrația pe agenda politică mondială, se îndreaptă spre Marea Britanie – țara unde familia sa păstrează rădăcini scoțiene. Mama sa, Mary Anne MacLeod, a părăsit Insula Lewis împreună cu frații săi, traversând oceanul în căutarea unui viitor mai bun în America.

Ironia istoriei e greu de ignorat. Un copil de imigranți, crescut într-o familie care a sacrificat totul pentru oportunitate, ajunge la Casa Albă. Și conduce o administrație care limitează exact tipul de migrație care i-a oferit șansa la viață.

Vizita sa în Marea Britanie nu e doar diplomatică. Există chiar și o invitație de a reveni pe Insula Lewis, locul copilăriei mamei sale – un gest simbolic care amintește de curajul imigranților și de paradoxul politicii pe care o promovează. Pe 16 septembrie 2025, președintele va merge la Castelul Windsor, dar oprirea pe insulă rămâne incertă.

Povestea lui Mary Anne MacLeod este puțin cunoscută: viața ei pe insulă, într-o familie gaelică, drumul de la sărăcie spre America secolului XX, legăturile rare, dar semnificative, pe care le-a păstrat cu insula natală – toate acestea conturează o imagine surprinzătoare. Cultura și tradițiile materne au modelat familia și, indirect, viitorul președintelui. Iar această istorie personală intră în conflict cu politica anti-imigrație promovată de Trump – un paradox ironic și fascinant.

Insula Lewis: Rădăcinile gaelice ale mamei lui Trump

Pe această insulă bătută de vânt, la 65 de kilometri de coasta nord-vestică a Scoției, un castel transformat în muzeu păstrează ecoul baladelor gaelice despre dorul de casă și pierdere. Secole la rând, localnicii au stat pe docurile de pescuit de sub castel, fluturând șervețele către navele care plecau spre America, lăsând în urmă sărăcia și viața austere a Hebridelor Exterioare.

La începutul secolului XX, toți cei zece copii ai lui Malcolm MacLeod, un subpoștalier al insulei, și ai soției sale, Mary, au emigrat în Statele Unite. Printre ei se afla și cea mai tânără fiică, Mary Anne MacLeod – viitoarea mamă a lui Donald Trump. Era o imigrantă nativ vorbitoare de gaelică, care a învățat engleza ca a doua limbă, parte dintr-un fenomen de migrație familială cunoscut în SUA drept „chain migration” – migrație în lanț.

Pentru Donald Trump, Insula Lewis nu este doar un punct pe hartă. Este tărâmul rădăcinilor și al poveștilor simple, dar pline de curaj, ale imigranților care au părăsit totul pentru a-și schimba destinul. Aici, istoria familiei se întinde pe secole, iar fiecare piatră și fiecare val par să șoptească despre sacrificiu, speranță și începuturi noi.

Din sărăcie în America: povestea mamei lui Trump

Mary Anne MacLeod a părăsit Scoția cu o geantă și foarte puțini bani. Și-a urmat surorile și frații la New York și, cel mai probabil, a lucrat ca menajeră sau bonă. Viața ei avea să se schimbe radical când l-a întâlnit pe Fred Trump.

În 1929, când piața de acțiuni de pe Wall Street s-a prăbușit, Mary Anne s-a întors în Scoția. Fred, dezvoltatorul imobiliar pe care îl cunoscuse, a continuat să îi scrie și a convins-o să se întoarcă la New York și să se căsătorească – lucru pe care l-a făcut în 1936.

„Există o fotografie pe treptele unei piscine din nordul statului New York. Poartă un costum de baie, părul îi este blond, și arată de parcă ar fi ieșit din paginile The Great Gatsby sau dintr-un film de Hollywood. Este povestea lumii vechi și a lumii noi – și, de fapt, povestea Americii secolului XX”, spune Torcuil Crichton, care a studiat corespondența ei, citat de NPR.

Casa copilăriei mamei lui Trump: între vânt, mare și visul Americii

Mary Anne a crescut în Tong, un sat mic de pe Insula Lewis. Un bungalow gri, cunoscut paradoxal drept „casa albă”, strălucea printre „blackhouses” unde oamenii și animalele trăiau împreună.

Tatăl ei conducea poșta locală: scrisori, colete, bani din întreaga lume. Fiecare plic deschidea o fereastră spre America, spre aventură, spre viață.

Insula oferea puține șanse: locuri de muncă rare pentru femei, bărbați pierduți în război, tragedii, precum înecul colectiv, zguduiseră comunitatea.

Pentru Mary Anne, plecarea nu era lux sau curiozitate. Era speranță, supraviețuire, visul unei vieți mai bune. Și astfel începea călătoria unei imigrante care avea să schimbe destinul unei familii… și, indirect, al Americii secolului XXI.

Mulți MacLeod pe Insula Lewis: locul unde plecările au scris istorie

Pe Insula Lewis, clanul MacLeod este peste tot. Tartan galben și negru, nume care se repetă la nesfârșit. În cimitirul din Gress, satul în care a crescut mama lui Trump, mai bine de jumătate dintre cruci poartă numele MacLeod.

La școală, prenumele identice erau diferențiate doar cu litere: Donald MacLeod A, B, C… Sute de vizitatori din SUA și Canada vin aici în fiecare an, căutând rădăcinile pierdute printre ramurile numeroase ale clanului.

Insula e sălbatică. Păduri rare, terenuri acoperite de ferme și turbării. Văi abrupte, plaje albe, ape turcoaz și reci. La capătul său, Oceanul Atlantic de Nord se întâlnește cu Marea Norvegiei, privind spre nord, spre Arctic.

Aici plecările sunt mai obișnuite decât sosirile. Cultura locală e impregnată de rămas-bunuri, spune arhivista Seonaid McDonald: „De la sfârșitul secolului al XVIII-lea, oamenii au început să plece în număr mare. În anii 1840, foametea severă i-a lovit și aici, ca pe irlandezi. Plecau pentru un viitor mai bun. Chiar și astăzi, mulți dintre localnici au empatie pentru cei nevoiți să-și părăsească țara natală: opresiune, sărăcie, război”.

Trump, invitat să revină la rădăcini

Bungalow-ul mamei lui Donald Trump stă tăcut în Tong, fără plăci sau semne. Un verișor încă locuiește acolo, dar refuză să dea vreo declarație presei. Într-un magazin din Stornoway, un afiș simplu spune totul: „Rușine, Donald John!”.

Opiniile despre Trump sunt împărțite, dar comunitatea respectă și admiră parcursul mamei sale pentru curajul și determinarea de a-și construi o viață nouă în America. Iarna trecută, Torcuil Crichton, parlamentar local, i-a trimis o invitație la Casa Albă: „Vino să vezi cum povestea mamei tale și munca imigranților ca ea au modelat și ridicat America”.

Donald a venit aici copil și s-a întors în 2008 împreună cu sora sa, Maryanne, vizitând bungalow-ul timp de 97 de secunde. De atunci, nu există dovezi că s-ar mai fi întors pe Insula Lewis.

Când va ajunge în Marea Britanie, Trump va rămâne în Anglia pentru vizite la Castelul Windsor și la reședința Chequers a prim-ministrului. Invitația lui Crichton rămâne valabilă, dar președintele probabil nu o va accepta: ar însemna să recunoască exact tipul de imigrație pe care îl condamnă.

Mary Anne MacLeod a murit în 2000, fără să apuce să-și vadă fiul la Casa Albă. În 2017, Trump a depus jurământul pe Biblia ei din Insula Lewis - un gest mic, dar plin de semnificații.