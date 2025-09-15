Trump anunță un acord cu China pentru TikTok. „Tinerii din ţara noastră doreau foarte mult să o salveze. Ei vor fi foarte fericiţi!”

Președintele Donald Trump a anunțat că negocierile dintre SUA și China, desfăşurate în weekend la Madrid, au decurs foarte bine. De asemenea, președintele a transmis că va vorbi vineri, 19 septembrie, cu omologul său chinez, Xi Jinping.

„Importanta întâlnire comercială din Europa dintre Statele Unite ale Americii şi China a decurs FOARTE BINE!”, anunţă pe Truth Social Donald Trump. Rezultatele se vor vedea „în curând”, spune el.

„De asemenea, s-a ajuns la o înţelegere cu privire la o «anumită» companie pe care tinerii din ţara noastră doreau foarte mult să o salveze. Ei vor fi foarte fericiţi!”, declară Donald Trump, fiind vorba, fără îndoială, de TikTok, scrie News.ro.

„Vineri voi vorbi cu preşedintele Xi. Relaţia rămâne una foarte puternică!!!”, asigură Donald Trump în încheierea mesajului său.

SUA și China au ajuns la un acord-cadru privind TikTok, ca parte a discuţiilor mai ample referitoare la tarife şi politica economică, care s-au încheiat luni la Madrid, a confirmat ulterior secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Acordul permite TikTok să continue să funcționeze în SUA, deși risca să fie închis începând cu 17 septembrie, dacă nu trece sub controlul unor proprietari americani.

Termenul limită de 17 septembrie pentru finalizarea acordului-cadru ar putea fi prelungit cu puţin timp, a declarat Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA.

„Nu ar fi fost prelungit fără un cadru”, a spus Bessent.

Luni, SUA ameninţaseră că vor continua cu interzicerea popularei aplicaţii de social media, dacă China nu renunţă la cererile de concesii pentru reducerea tarifelor şi la restricţiile tehnologice, ca parte a unui acord de cesiune.

Bessent a spus că probabil va avea loc o nouă rundă de negocieri în zilele următoare pentru a discuta aspecte legate de politica comercială şi economică.

Cele două părţi au discutat, de asemenea, modalităţi de cooperare în materie de spălare de bani şi de combatere a comerţului ilicit cu fentanil, a mai spus el.