Doi tineri căsătoriți au fost bătuți de un fermier într-un lan de floarea-soarelui în timp ce făceau fotografii de nuntă

Doi tineri căsătoriți, amândoi în vârstă de 35 de ani, din Italia, au fost agresați într-un lan de floarea-soarelui în timp ce făceau fotografii de nuntă.

Proprietarul terenului s-a apropiat de ei și i-a atacat pe motiv că îi încălcau proprietatea.

Potrivit publicației La Repubblica, mirii se opriseră pe un câmp pentru a imortaliza fericitul eveniment, însă au fost surprinși de proprietarul terenului, un bărbat de 60 de ani, care s-a arătat extrem de supărat de prezența lor. Au urmat insulte și îmbrânceli, iar cei doi tineri, până atunci fericiți, au ajuns să fie bătuți. Incidentul s-a produs în Anagni, provincia italiană Frosinone.

Mirii au fost transportați la camera de gardă pentru îngrijiri medicale și ulterior s-au prezentat la poliție pentru a depune plângere împotriva agresorului.

În replică, proprietarul câmpului i-a reclamat pe cuplu și pe fotograf pentru încălcarea proprietății private.