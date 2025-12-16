Giorgia Meloni renunţă la vânzarea cadourilor oficiale primite în timpul mandatului. Care este motivul

Planul premierului italian Giorgia Meloni de a scoate la licitaţie cadourile oficiale primite în timpul mandatului său a fost abandonat înainte de a fi pus în practică, după ce casa de licitaţii selectată a fost implicată într-o anchetă penală. Informaţia este relatată de Politico.

Bertolami Fine Art, compania aleasă pentru organizarea vânzării, este anchetată într-un dosar de amploare privind traficul ilegal de artefacte arheologice. Potrivit presei italiene, fondatorul şi proprietarul casei de licitaţii a fost suspendat în contextul acestei investigaţii, notează News.ro.

Procurorii susţin că o reţea de traficanţi ar fi furat obiecte arheologice şi le-ar fi valorificat prin intermediul unor case de licitaţii, inclusiv Bertolami, pentru a le pierde urma şi a le reintroduce pe piaţa legală de artă. Bertolami a negat în trecut orice implicare în activităţi ilegale.

Biroul premierului a precizat că Giorgia Meloni nu era la curent cu existenţa anchetei în momentul în care a fost aleasă casa de licitaţii, subliniind că investigaţia este supusă confidenţialităţii judiciare. Palazzo Chigi a anunţat că a rupt imediat legăturile cu Bertolami după ce detaliile cazului au fost dezvăluite de publicaţia Il Fatto Quotidiano.

Cadourile oficiale şi regulile legale

Conform legislaţiei italiene, prim-ministrul nu poate păstra în mod personal cadouri cu o valoare mai mare de 300 de euro primite de la lideri străini. Din acest motiv, majoritatea obiectelor sunt depozitate într-o cameră securizată la Palazzo Chigi şi nu sunt expuse public, neexistând nici un inventar oficial.

Totuşi, unele dintre cadourile primite de Giorgia Meloni au stârnit interesul public, printre ele numărându-se o statuetă oferită de preşedintele argentinian Javier Milei şi un colier din diamante, aur şi cuarţ de citrin, dăruit în ianuarie 2023, în timpul unei vizite de stat în Uzbekistan, de către preşedintele Şavkat Mîrzioev.

Licitaţia, anulată între timp, ar fi trebuit să adune aproximativ 800.000 de euro, cea mai mare parte a sumelor urmând să fie direcţionată către organizaţii caritabile, iar o parte mai mică să acopere comisioanele casei de licitaţii.