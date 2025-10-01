search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Dilema bananelor a împărțit internetul în două: „De la codiță sau ca maimuțele?"

Publicat:

O postare publicată pe rețelele sociale, despre cum care poate fi decojită mai ușor o banană, a devenit în scurt timp mai mult decât o simplă întrebare. Mii de oameni au dezbătut problema modului corect în care fructul poate fi mai simplu de mâncat.

Dilema banaelor. Foto: Freepik.com
Dilema banaelor. Foto: Freepik.com

O tânără i-a pus la încercare pe utilizatorii platformei online Reddit, întrebându-i cum se desface o banană. Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar în scurt timp mii de oameni și-au arătat „expertiza” cu privire la modul cel mai eficient în care se debarasează de coaja fructului.

Maimuțele, repere pentru deschiderea bananelor

„Soțul meu e ușor enervat că deschid banana din partea cu „codița”! El zice că ar trebui deschisă din partea cealaltă, ca maimuțele. Tu cum deschizi o banană? A. Din partea cu „codița” B. Din partea cu fundul”, a fost întrebarea publicată pe Reddit care a stârnit valuri de comentarii.

Femeia susține că a fost uimită de reacția soțului său după ce i-a oferit o mușcătură, dar acesta i-a atras atenția că a deschis-o „pe partea greșită”. Numeroși utilizatori ai platformei i-au dat dreptate soțului nemulțumit.

Banana, subiect de controverse. Sursa. Reddit.com
Banana, subiect de controverse. Sursa. Reddit.com

„Eu am deschis toată viața bananele pe partea A și mă enerva că uneori erau foarte greu de desfăcut așa sau ajungeam să zdrobesc partea aceea.Când am aflat că poți să le deschizi pe partea B, am încercat și e super simplu. Merge de fiecare dată și nu strică interiorul. De atunci folosesc mereu partea B”, adaugă unul dintre aceștia.

Altcineva a relatat că în cea mai mare parte a vieții sale a deschis banana de la codiță, însă apoi a văzut un clip despre cum decojesc maimuțele bananele și i s-a părut mai simplu să le imite.

„Am văzut și maimuțe care mănâncă banana întreagă, inclusiv cu coajă. Și tot maimuțele aruncă și cu rahat. Faptul că o fac maimuțele nu înseamnă automat că e și varianta corectă”, este de părere un alt internaut.

Altcineva a explicat că modul în care sunt decojite bananele poate depinde și de cât de coapte sunt.

„Dacă îți place mai puțin coaptă, atunci partea A, codița, o poate zdrobi, pentru că acolo e încă plină de umiditate și e cea mai tare. Dacă o mănânci într-un stadiu în care a început să prindă una-două pete negre, atunci vârful s-a mai uscat puțin și se rupe mult mai ușor”, susține acesta.

A treia metodă, mai puțin populară

Alți internauți pretind că au propriile metode de a ajunge la miezul bananelor.

„Eu apuc banana de la mijloc și o rup în două, apoi scot cele două jumătăți din coaja ruptă. Fac asta pentru că mi se pare enervant să o curăț”, susține unul dintre ei.

Și alți oameni folosesc aceeași metodă, adaugă altcineva, pe Reddit.

Citește și: Compoturile aduc beneficii uimitoare sănătății. Fructul popular în România, extrem de apreciat de nutriționiști

„Când aveam vreo 20 de ani, m-am dus la un dealer auto să cumpăr o mașină second-hand, iar tipul de vânzări și-a rupt banana în două în timp ce stătea de vorbă cu mine și, dintr-un motiv ciudat, mi s-a părut cel mai tare lucru. Așa că i-am copiat metoda și de atunci n-am mai avut niciodată probleme să deschid o banană”, a povestit un utilizator al rețelei sociale.

Unii au observat că, nu doar decojirea bananelor, dar și modul în care sunt mâncate ar putea naște controverse.

„Știam un tip care își curăța banana complet, arunca coaja și apoi o ținea goală în mână în timp ce o mânca, umplându-și de banană toate degetele. Nu e chiar plăcut”, scrie cineva.

Altcineva povestește că ambele variante „funcționează”, adăugând însă că atunci când deschidea banana de la capătul cu codiță ajungea de multe ori să zdrobească partea din acest capăt a bananei. Un alt internaut îl contrazice însă, aducând argumente detaliate.

„Nu sunt o maimuță, îmi place senzația de a rupe codița, iar când lași bananele pe o suprafață plană, partea cea mai slabă este tot codița, unde apare natural o mică gaură de unde poți să le desfaci. De obicei, la mine bananele sunt prinse de ciorchine prin codiță, așa că trebuie desprinse de acolo; uneori codița rămâne lipită de ciorchine (semn că bananele nu sunt coapte), dar de cele mai multe ori codița și coaja sunt moi și gata să fie desfăcute după ce iei banana. Am explicat partea cu ciorchinele pentru că bananele se decojesc natural dinspre codiță. Desigur, asta depinde de soiul de banană și de condițiile de mediu, dar atunci când tragi o banană din ciorchine, codița lasă un mic orificiu de unde poți începe să o desfaci”, explică acesta.

Surse „autorizate” despre decojirea bananelor

Unii internauți susțin însă că au informații despre cum se decojesc bananele, chiar de la „surse autorizate”, respectiv companii care se ocupă cu comerțul de banane.

„Iată ce spune una dintre ele: Știați că modul «corect» de a curăța o banană este, de fapt, din vârful maro (care nu este partea cu codița)? Pentru a o deschide așa, strângeți ușor dar ferm vârful. Veți vedea că ar trebui să se despartă imediat în două, deși puteți folosi și o unghie pentru a ajuta procesul, desfăcând cu grijă vârful”, notează cineva.

O prefesoară susține că lucrează cu copiii și trebuie să îi întrebe pe fiecare în parte cum vrea să-i fie curățată banana.

„Ca să evit crizele de nervi...”, adaugă aceasta.

„Voi chiar vă curățați bananele înainte să le mâncați? Ciudaților”, glumește un alt utilizator al rețelei sociale.

