Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
Decizia unei femei de 70 de ani: și-a vândut casa și s-a angajat fotograf pe un vas de croazieră: „Am obținut libertatea”

Publicat:

O femeie în vârstă de 70 de ani, din Statele Unite, a luat o decizie radicală: și-a vândut casa, și-a donat lucrurile și a plecat pe mare pentru a-și urma pasiunea pentru fotografie. „Am început cel mai creativ capitol al vieții mele”, a spus aceasta.

Vas de croazieră FOTO: Shuterstock
Vas de croazieră FOTO: Shuterstock

Această decizie i-a schimbat complet viața, oferindu-i libertatea de a călători, de a munci pe vase de croazieră și de a-și recăpăta încrederea în sine.

Timp de 20 de ani, locuința sa a fost simbolul stabilității. Acolo și-a crescut fiul ca mamă singură și a devenit fotograf profesionist. Însă, după ce băiatul a absolvit și s-a mutat în alt oraș, femeia a simțit că acel cămin nu mai corespunde viitorului pe care și-l dorea, potrivit businessinsider.

Casa devenise o povară financiară. Datoriile îmi aminteau zilnic că nu-mi pot permite viața liberă pe care mi-o imaginam”, a povestit ea. Așa că a decis să vândă, să doneze cele mai multe dintre lucruri și să păstreze doar fotografiile. 

Cu banii obținuți, și-a rezolvat probleme medicale amânate ani la rând. A plecat în Brazilia, unde a urmat un tratament stomatologic care i-a redat zâmbetul și încrederea. „Am avut încredere într-un dentist estetician din sudul Braziliei, iar costul a fost mult mai realist decât în Statele Unite. După operație și perioada inițială de vindecare, am călătorit la Rio”, a spus femeia. 

De acolo, a venit și o nouă șansă profesională: un contract ca fotograf pe un vas de croazieră de lux. A ajuns în Sydney după un zbor de 31 de ore și s-a îmbarcat la doar o zi distanță.

„Fotografiam într-un studio la etajul 15, dar dormeam mult mai jos, într-o cabină fără ferestre. Urcam zilnic nenumărate scări. Programele, camerele și echipamentele vechi îmi făceau zilele lungi și obositoare. Dar pe punte, oceanul făcea ca totul să merite. Un apus neobstrucționat pe mare deschisă îți poate schimba complet starea. De fiecare dată când ajungeam într-un port nou, lumea se deschidea din nou. Mojo-ul meu creativ a început să se lege pentru prima dată după mult timp și am realizat că puteam absorbi atât de mult doar pentru că renunțasem la atât de multe”, a realatat ea.

În doar șase luni, femeia a ajuns pe trei continente„Am renunțat la tot ce mă ținea pe loc. În schimb, am câștigat libertatea de a crea, de a călători și de a zâmbi din nou”, a spus ea.

