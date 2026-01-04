O pensionară i-a dăruit nepoatei un loz răzuibil de 5 dolari, iar tânăra a câștigat premiul cel mare. „Era în lacrimi. S-a bucurat foarte mult”

O pensionară din Carolina de Nord i-a oferit nepoatei sale, în cadrul tradiției familiale de Crăciun, un bilet răzuibil de 5 dolari. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât tânăra a câștigat premiul cel mare de 150.000 de dolari.

Gracie Burgess sărbătorea Crăciunul alături de peste 20 de membri ai familiei când a primit biletul răzuibil de la bunica ei. Conform unei tradiții vechi, pensionara a oferit fiecărui membru al familiei un bilet de loterie de 5 dolari.

În momentul în care a răzuit lozul, Gracie a descoperit că a câștigat premiul cel mare de 150.000 de dolari.

Biletul câștigător, din jocul „Peppermint Payout”, a fost cumpărat de la magazinul Han-Dee Hugo’s de pe Jenks Road, în Apex. După reținerea impozitelor federale și de stat, nepoata pensionarei, Gracie Burgess, a încasat suma de 107.626 de dolari, scrie people.

Tânăra a declarat că va folosi o parte din bani pentru reparația mașinii și va economisi restul.

„Era în lacrimi. S-a bucurat foarte mult”, a povestit ea despre reacția bunicii sale.

Jocul „Peppermint Payout” a fost lansat recent și oferă trei premii mari de câte 150.000 de dolari.

Șansa de câștig a premiului principal este de 1 la 1.353.300, potrivit oficialilor Loteriei din Carolina de Nord.

Recent, un alt câștigător, din Michigan, a obținut premiul de 6 milioane de dolari la jocul Super Raffle, alegând să primească suma integrală de 4,1 milioane de dolari, în locul plăților anuale.