Detalii înfiorătoare despre crimele din Bulgaria: cadavrele unui adolescent și a cinci adulți, descoperite în munți

Ancheta în cazul morții a șase persoane în Bulgaria ia amploare, iar autoritățile fac publice noi detalii care adâncesc misterul evenimentelor. Cele două tragedii au avut loc la distanță de aproape 80 de kilometri, în zona cabanei Petrohan și la vârful muntelui Okolchiţa.

Pe 2 februarie, la cabana Petrohan, situată în nord-vestul Bulgariei, au fost găsiți trei bărbați decedați: Ivaylo Ivanov (49 de ani), Decho Vassilev (45 de ani) și Plamen Stattev (51 de ani).

Potrivit informațiilor transmise de agenția Novinite, înregistrările camerelor de supraveghere surprind ultimele momente ale celor trei bărbați, care își iau rămas-bun și spun: „A fost o onoare pentru mine”, înainte de a incendia cabana.

Focul a fost alimentat de prezența unor materiale inflamabile și documente răspândite în interior, însă anchetatorii nu au identificat defecțiuni la aparatele sau instalațiile de gaz.

În timpul cercetărilor reluate marți, criminaliștii au descoperit și materiale cu caracter religios, precum și literatură cu conținut sexual, inclusiv notițe manuscrise care făceau referire la concepte precum „purificarea spirituală și elevarea prin practici sexuale”.

Parchetul a precizat că aceste documente sunt analizate în contextul mai larg al anchetei, fără a se trage concluzii definitive asupra rolului lor în mecanismul crimelor.

Tragedia de la vârful Okolchiţa

La șase zile după descoperirea celor trei victime de la cabană, pe 8 februarie, autoritățile au identificat alte trei cadavre într-o rulotă aflată în apropiere de vârful Okolchiţa.

Victimele sunt doi bărbați și un adolescent de 15 ani: Ivaylo Kalushev (51 de ani), Nikolay Zlatkov (22 de ani) și Aleksandar Makulev (15 ani). Rezultatele autopsiilor, corelate cu poziția trupurilor, indică faptul că două dintre decese au fost omoruri, urmate de o sinucidere.

Conform imaginilor surprinse de o cameră de supraveghere pe 1 februarie, Ivaylo Kalushev a fost văzut luând rămas-bun de la cei de la cabană înainte de a pleca împreună cu Aleksandar Makulev și Nikolay Zlatkov.

În rulota unde au fost găsiți, anchetatorii au descoperit patru telefoane mobile, un laptop, trei tuburi de cartuș și trei gloanțe. Analiza balistică arată că focurile au fost trase cu un revolver Colt, iar în interiorul vehiculului a fost găsit și un pistol Glock, ambele arme fiind deținute legal de Kalushev.

Documentele transmise de Ministerul de Interne arată că autorizațiile pentru armele deținute de victime au fost emise între 2021 și 2023. În zilele următoare, anchetatorii vor verifica laptopul și telefoanele mobile descoperite în rulota de la Okolchiţa.

Poliția bulgară analizează toate ipotezele posibile, inclusiv legătura cu o sectă, sinucideri ritualice sau activități ilegale precum traficul de droguri sau de lemn.

„Este foarte devreme să oferim orice fel de indicații. Dacă am face-o, am împiedica ancheta. Toate versiunile sunt analizate! Nu este exclusă nici versiunea unei comunități închise cu elemente de sectă. Au fost găsite arme, dar nu voi comenta, deocamdată, ce tip”, a declarat comisarul-șef Zahari Vaskov, oficial al Poliției Naționale.

În decurs de o săptămână, în nord-vestul Bulgariei au fost descoperite șase victime, între care și un adolescent, în contexte care sugerează o legătură între ele, dar cauzele exacte rămân deocamdată neelucidate.