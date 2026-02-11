Cancelaria Prim-Ministrului a redus cheltuielile cu aproape 10 milioane de lei în 2025 față de anul precedent

Cancelaria Prim-Ministrului anunță o reducere semnificativă a cheltuielilor operaționale în anul 2025, cu aproape 10 milioane de lei față de anul precedent. Economia totală se ridică la 9.968.676 de lei, ceea ce reprezintă o scădere de 23,7% comparativ cu 2024, se arată într-un comunicat oficial.

Datele financiare arată că cea mai mare parte a economiilor — aproximativ 8,4 milioane de lei, adică 84% din totalul de 10 milioane — a fost realizată în cele șase luni de mandat ale noii conduceri a Cancelariei.

În anul 2025, cheltuielile totale ale Cancelariei s-au ridicat la 32,1 milioane de lei, față de 42 milioane de lei în 2024 și 40,3 milioane de lei în 2023. Comparativ cu 2023, reducerea este de peste 8,2 milioane de lei, echivalentul unei scăderi de 20,3%

Reduceri consistente în a doua jumătate a anului

Cea mai mare reducere a cheltuielilor a fost înregistrată în semestrul al doilea al anului 2025, când s-au cheltuit 12,7 milioane de lei, cu aproape 40% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024 și cu peste 41% sub nivelul din 2023. În prima jumătate a anului, reducerea față de 2024 a fost de 7,4%

Unde s-au făcut economii majore

Unul dintre cele mai importante capitole de economii vizează cheltuielile de transport.

Cancelaria Prim-Ministrului a renegociat și ulterior a reziliat contractele cu RA-APPS, reducând numărul de autovehicule de la 30 la 17 și eliminând serviciile de transport cu șofer pentru demnitari. În prezent, aceștia își conduc singuri mașinile de serviciu.

Tranziția către un sistem de leasing operațional pentru 17 autovehicule Dacia, fără șofer, a dus la o scădere a costului lunar de aproape 90%, de la aproximativ 780.000 de lei la circa 83.000 de lei.

Per total, cheltuielile cu parcul auto au fost reduse cu peste 27% în 2025 față de anul anterior.

Scăderi semnificative și la alte categorii de cheltuieli

Pe lângă transport, reduceri importante au fost înregistrate și la alte categorii majore de cheltuieli.

Cheltuielile salariale au scăzut cu aproape 15%, indemnizațiile de delegare și detașare cu aproape 70%, iar cheltuielile de protocol cu peste 21%. Categoria „alte cheltuieli”, care include organizarea de evenimente și servicii conexe, a înregistrat o scădere de peste 87%.

Reducerea personalului și posturi vacante

Comunicatul Guvernului arată că, în ianuarie 2026, din cele 176 de posturi prevăzute în statul de funcții al Cancelariei Prim-Ministrului, doar 117 erau ocupate, restul fiind vacante.

Cea mai mare reducere s-a produs în cabinetele demnitarilor, unde numărul personalului contractual a scăzut cu peste 55% față de începutul anului 2025.

Față de ianuarie 2024, numărul total de angajați activi s-a redus cu aproape 18%, în timp ce reorganizarea anunțată în vara anului trecut, care prevede diminuarea numărului total de posturi cu aproximativ 40%, urmează să fie implementată după aprobările necesare.

Reprezentanții Cancelariei Prim-Ministrului susțin că aceste rezultate demonstrează că instituțiile statului pot funcționa mai eficient și cu cheltuieli reduse.