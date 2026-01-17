Video O pensionară de 82 de ani din China a devenit virală după ce a învățat să piloteze drone agricole și să își vândă produsele online

O pensionară de 82 de ani din China, cunoscută sub apelativul „bunica neînfricată”, a devenit virală după ce a demonstrat că vârsta nu este un obstacol în calea învățării unor noi tehnologii.

Dai Shuying a impresionat prin abilitatea sa de a opera drone agricole și de a face live streaming pentru a vinde produsele fermei sale.

Născută în 1943 în satul Laomei, din provincia Anhui, Dai a lucrat în tinerețe ca contabilă, fiind una dintre puținele persoane alfabetizate din comunitatea sa.

În timp ce creștea cinci copii, a rămas în sat, iar ulterior a locuit împreună cu fiul ei cel mare și nepotul Wang Tiantian, gestionând împreună peste 40 de hectare de teren agricol, potrivit scmp.

Legătura sa cu tehnologia dronelor a început întâmplător, când nepotul i-a adus acasă un dispozitiv pentru fertilizarea câmpurilor.

Curiozitatea a determinat-o pe Dai să învețe să-l folosească. Sub îndrumarea nepotului, ea a învățat să monteze bateriile de 15 kilograme, să pregătească drona pentru zbor, să o încarce cu îngrășământ și să pulverizeze cu precizie întreaga suprafață de teren.

Datorită folosirii dronelor, productivitatea fermei a crescut semnificativ.

În trecut, putea fertiliza doar aproximativ 10 hectare de teren pe zi, în timp ce acum drona permite fertilizarea a 40 de hectare în aceeași perioadă, economisind timp și efort.

Mai mult, Wang a creat un cont de videoclipuri scurte intitulat „Bătrânul fermier, iubit cu recunoștință”, unde a prezentat activitățile zilnice ale bunicii sale.

În aceste videoclipuri, Dai poate fi văzută pilotând drona și interacționând cu publicul online.

Pentru a-și suplimenta veniturile, cei doi au început să facă transmisii live, vânzând orez, ulei și alte produse cultivate pe ferma lor.

„Bunica învață foarte repede, dar cel mai important este răbdarea”, a spus nepotul ei.

„Chiar și după 80 de ani, cea mai mare bucurie este să poți descoperi lumea și să înveți lucruri noi”, spune Dai Shuying.