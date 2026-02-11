De Valentine’s Day, gesturile mici ajung cel mai repede. Cu reduceri de până la 20%, pe Wolt

Valentine’s Day nu mai înseamnă doar planuri făcute din timp sau rezervări complicate. Tot mai des, dragostea se traduce prin gesturi simple, livrate exact atunci când contează. În perioada 9–14 februarie, Wolt marchează momentul cu reduceri dedicate, disponibile direct în aplicație, iar o parte dintre oferte sunt active și pe o durată mai extinsă, în funcție de categorie și partener.

Pentru această perioadă, Wolt a creat o categorie separată de Valentine’s Day, unde sunt reunite ofertele și ideile de cadouri dedicate lunii februarie - de la flori și cadouri simbolice, până la produse de beauty, tech sau alte surprize de zi cu zi.

Cadouri care spun mai mult decât o felicitare

Felul în care oferim cadouri s-a schimbat. Tot mai mulți aleg să trimită mâncare, nu doar pentru confort, ci și ca gest de atenție. Deserturile și preparatele comandate din restaurante sunt printre cele mai frecvente alegeri – înghețata și prăjiturile rămân clasicele perioadei, dar nu sunt singurele opțiuni.

Pe lângă dulce, apar tot mai des comenzi care transmit grijă: mese gata preparate, supe, feluri principale, fructe sau produse de bază. Sunt cadouri care nu țin de romantismul clasic, ci de ideea simplă de a fi acolo pentru cineva.

Reduceri dedicate, fără planuri complicate

În această perioadă, utilizatorii pot găsi pe Wolt reduceri variate, de până la 20%, la o selecție de parteneri, în funcție de oraș și categorie - florării, magazine de cadouri, beauty, tech și alte tipuri de surprize. Unele oferte sunt disponibile strict în jurul datei de 14 februarie, în timp ce altele se extind pe parcursul întregii luni.

Toate aceste reduceri sunt centralizate în categoria specială de Valentine’s Day, pentru o experiență de comandă rapidă și clară.

Valentine’s Day nu trebuie să fie despre gesturi mari sau așteptări ridicate. Uneori, o masă bună sau un desert livrat la momentul potrivit spune suficient.

Taxa 0 de livrare este disponibilă pentru abonații Wolt+/Genius. Ofertele sunt valabile exclusiv în aplicația Wolt, începând cu 9 februarie, și diferă în funcție de oraș.