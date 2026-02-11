search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Violențe și rețineri la o biserică din R. Moldova pe fondul disputei dintre Patriarhia Moscovei și Patriarhia Română

Publicat:

Șase persoane au fost încătușate după ce un grup de oameni a intrat forțat în biserică, unde este baricadat preotul Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Rusă, alături de familie, pe fondul unei soluții a instanței potrivit căreia lăcașul de cult a fost dat în folosință Mitropoliei Basarabiei din cadrul Patriarhiei Române.

Scenele violente au avut loc marți seara. Foto: Facebook.com/ Episcopia de Ungheni și Nisporeni
Scenele violente au avut loc marți seara. Foto: Facebook.com/ Episcopia de Ungheni și Nisporeni

De mai mult timp, în biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, este baricadat preotul Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Rusă, împreună cu soția și cei trei copii ai săi. În preajma lăcașului de cult se află forțele de ordine.

Marți seara, un grup de aproape 150 de persoane a rupt cordonul poliției, intrând cu forța în lăcașul de cult, potrivit responsabililor Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

,,Un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași, contrar legii și fără a ține cont că în lăcașul sfânt erau prezenți copii care au fost presați emoțional de aceste acțiuni”, au menționat polițiștii. 

La scurt timp, șase persoane, printre care și primarul ales pe listele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), au fost încătușate pentru 72 de ore.

,,În acțiunile coordonate de aceștia au fost ultragiați carabinierii, au fost sustrase stațiile de comunicare ale oamenilor legii și infiltrate femei pentru a rupe cordonul poliției”, au adăugat angajații IGP. 

Scandalul de la această biserică durează de mai mulți ani, după ce, în 2018, un grup de persoane a pătruns forțat în același lăcaș de cult, preluându-l ilegal, iar preotul Mitropoliei Basarabiei a fost scos cu forța din biserică.

Cazul a ajuns în instanță, iar după un proces care a durat mai mulți ani, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) de la Chișinău au emis o sentință potrivit căreia biserica aparține Ministerului Culturii, fiind dată în folosință Mitropoliei Basarabiei.

Reacția Mitropoliei Basarabiei

Mitropolia Basarabiei, al cărei preot slujește în prezent într-un paraclis, a condamnat incidentul.

,,Mitropolia Basarabiei își exprimă profunda îngrijorare față de radicalizarea discursului și a acțiunilor acestui grup, îngrijorare amplificată de declarația publică potrivit cărora asemenea metode violente ar urma să fie aplicate și în alte localități, sub pretextul „recuperării” altor biserici. Astfel de afirmații constituie amenințări directe la adresa ordinii constituționale, a păcii sociale și a libertății religioase garantate de lege. Este un fapt incontestabil că, în intervalul 5 martie 2018 – 27 ianuarie 2026, biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu a fost ocupată în mod ilegal de către preotul Popa Alexandru, desemnat fără temei canonic și juridic de către Mitropolia Chișinăului, împreună cu un grup de persoane mobilizate din localități învecinate, care nu reprezintă în mod legitim comunitatea parohială”, se arată într-un comunicat de presă al Mitropoliei Basarabiei din cadrul Patriarhiei Române.

Pro-rusul Igor Dodon vrea un referendum

A reacționat și Igor Dodon, actual lider al PSRM și fost președinte de țară, care a cerut eliberarea persoanelor încătușate.

,,Cel mai indicat era ca un reprezentant al Guvernului să se deplaseze imediat la locul cu pricina și să rezolve amiabil situația cu localnicii. Eventual, poate fi organizat un plebiscit local în următoarele săptămâni pentru ca locuitorii din satul Dereneu să decidă soarta bisericii din localitate. Iar acum se cere eliberarea tuturor celor reținuți de poliție. E grav când autoritățile statului dau foc la casa noastră comună. Libertate oamenilor”, a notat socialistul pe pagina sa de Facebook.

Recent, ministrul moldovean al Culturii, Cristian Jardan, a venit cu un punct de vedere privind situația din localitate, subliniind că aceasta nu „trebuie să fie exploatată politic, în special de unii deputați care instigă lumea la ură și nesupunere. Sunt două comunități creștin-ortodoxe din același sat, care trebuie să trăiască în liniște, pace și comuniune spirituală”.

Oficialul a reamintit că biserica este un monument istoric și aparține Ministerului Culturii, iar în 2019 ,,a fost oferită în folosință pe o perioadă de 50 de ani Comunității Religioase Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, din cadrul Mitropoliei Basarabiei”, iar soluțiile instanței în acest caz trebuie respectate.

Republica Moldova

