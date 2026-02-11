Moștenitoarea secretă a lui Epstein: Cine este Karina Șuliak, tânăra din Belarus care urma să primească averea magnatului

Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente legate de Jeffrey Epstein, infractor sexual recunoscut la nivel internațional. Dosarele dezvăluie nu doar corupție și trafic de persoane în mai multe țări, ci și legături neașteptate ale lui Epstein cu Belarus, prin intermediul Karinei Șuliak, o belarusă în vârstă de 36 de ani, despre care se crede că urma să îi moștenească averea.

Potrivit New York Times, Șuliak a fost ultima persoană din afara închisorii cu care Epstein a vorbit înainte de sinuciderea sa și i se spunea „Inspectoarea”, datorită monitorizării obsesive a activității sale. Schimburile de e-mailuri și transferurile bancare din ultimii zece ani arată că Epstein i-a finanțat studiile de stomatologie în SUA, dar și familia, relatează Kyiv Independent.

Testamentul lui Epstein, întocmit pe 8 august 2019, cu două zile înainte de moarte, îi lăsa lui Șuliak cea mai mare parte a averii sale, inclusiv 50 de milioane de dolari, proprietățile de pe insulele Little și Great Saint James, ferma Zorro din New Mexico, casa din New York și un apartament în centrul Parisului. Ea urma să primească și colecția de 48 de diamante a lui Epstein, plus un inel cu diamant de aproape 33 de carate „în vederea căsătoriei”.

Drumul spre SUA și studiile de stomatologie

Fostă studentă la Universitatea de Medicină din Belarus, Karina Șuliak a ajuns în Statele Unite în 2009, la 20 de ani, și l-a cunoscut curând pe Epstein. Cu sprijinul său, a continuat studiile la Teachers' College, Columbia University, și a obținut licența de medic dentist. În mai 2015, Epstein i-a scris Cecilei de Jong, soția guvernatorului de atunci al Insulelor Virgine, pentru a se interesa de licența lui Șuliak, care i-a fost ulterior acordată.

În dosarele de imigrare, Șuliak a declarat că se temea pentru siguranța sa din cauza „regimului dictatorial din Belarus”, potrivit Radio Europa Liberă. Ea i-a împărtășit răspunsurile lui Epstein, întrebând dacă erau corecte.

Căsătorie fictivă și sprijin financiar pentru familie

Potrivit The Daily Mail, Șuliak a fost implicată într-o căsătorie fictivă cu Jennifer Kalin, asociată a lui Epstein, pentru a putea rămâne în SUA. Dosarele includ cererea ei de divorț din noiembrie 2018. Epstein a susținut financiar și părinții lui Șuliak: între 2013 și 2016 au primit cel puțin 80.000 de dolari, inclusiv transferuri către Minsk, dezvăluite acum.

Fedor Șuliak, tatăl Karinei, a primit în total cel puțin 55.000 de dolari între 2013 și 2016. Fondurile ar fi fost folosite, potrivit Belpol, pentru achiziționarea unui apartament în Drazdi, suburbie selectă a Minsk-ului.

Vizitele părinților și misterul călătoriilor lui Epstein

Părinții lui Șuliak l-au întâlnit pe Epstein în SUA în 2012, 2017 și 2019. Dosarele includ itinerarii și instrucțiuni pentru asistenți privind preluarea lor de la aeroport. Deși Epstein a obținut o viză belarusă, nu a călătorit niciodată acolo, iar sistemele oficiale nu înregistrează vreo intrare în țară. „Singura modalitate prin care Epstein ar fi putut ajunge în Belarus fără urme este să zboare în Rusia și apoi să călătorească cu mașina sau trenul, ceea ce este ciudat pentru o persoană cu resurse abundente și avioane private”, explică Uldzimir Jihar, reprezentant Belpol.

În ultimele dezvăluiri, Belarus și Minsk apar de aproximativ 1.500 și 1.000 de ori, în timp ce Karina Șuliak este menționată de peste 40.000 de ori.