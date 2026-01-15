search
O pensionară așteaptă de patru ani certificatul de deces al fiului său decedat în Canada: „Au scris greșit Custel, în loc de Costel”

De peste patru ani, o pensionară din Oradea luptă să obțină certificatul de deces al fiului său decedat în Canada, însă Ministerul Afacerilor Externe i-a trimis doar documente greșite și nu răspunde solicitărilor repetate, lăsând-o blocată într-un labirint administrativ.

Maria Abrudan FOTO: Ebihoreanul
Maria Abrudan FOTO: Ebihoreanul

Maria Abrudan, o pensionară de 75 de ani din Oradea, trăiește un coșmar birocratic de peste patru ani. Femeia încearcă să obțină certificatul de deces al fiului său, Titus Costel Abrudan, decedat în 2020 în Canada, pentru a putea demara procedurile legale de succesiune.

Deși a câștigat un proces împotriva Ministerului Afacerilor Externe (MAE) care a obligat instituția să o sprijine, Maria Abrudan a primit până acum doar un document cu un prenume greșit.

„Acum încă mai lucrez, dar la un moment dat o să mă lase puterile. M-am gândit să mă dau în grija cuiva în schimbul locuinței, dar nu pot face acte notariale”, mărturisește femeia, pentru ebihoreanul.

Fiul său, care plecase în Canada în 2000, lucra legal în orașul Wainwright, Alberta. În primăvara anului 2020, angajatorul i-a comunicat Mariei Abrudan că Titus Costel a decedat la vârsta de 50 de ani. Înmormântarea a fost organizată de angajator, iar mama defunctului a primit o „declarație de deces” eliberată de serviciul funerar din Wainwright.

„Nu am avut posibilitatea de a mă deplasa în Canada pentru înmormântare sau pentru obținerea certificatului de deces, din cauza restricțiilor de călătorie din pandemie și a mijloacelor financiare reduse”, a scris Maria Abrudan în mai multe cereri trimise Ministerului Afacerilor Externe, începând din septembrie 2021

Din cauza restricțiilor de călătorie și a resurselor financiare limitate, Maria Abrudan nu a putut obține certificatul de deces direct din Canada.

Potrivit publicației citate, începând cu septembrie 2021, femeia, prin avocatul său, a solicitat Direcției Consulare a MAE sprijin pentru obținerea documentului oficial.

Răspunsurile primite au fost însă deficiente și contradictorii. În ianuarie 2022, Direcția Consulară i-a recomandat să solicite certificatul online personal sau prin avocat, contra cost, deși legea română prevede explicit că serviciile consulare au obligația de a obține certificatele de stare civilă din străinătate pentru cetățenii români.

Ministerul ar fi tergiversat și complicat inutil procedura, cerând documente suplimentare nejustificate și oferind instrucțiuni neclare privind înregistrarea certificatului în România.

În iulie 2022, femeia a deschis un proces la Tribunalul Bihor împotriva MAE. Instanța a respins argumentele Ministerului și, în iulie 2024, a dispus ca MAE să finalizeze formalitățile necesare pentru eliberarea certificatului de deces de către autoritățile canadiene.

Cu toate acestea, Ministerul și-a îndeplinit obligația abia în iulie 2025, după o somație suplimentară, dar certificatul primit era greșit: prenumele fiului său a fost scris „Custel” în loc de „Costel”. Cererile de corectare rămân fără răspuns până în prezent.

„După o lună, în august, când am sunat din nou la Consulatul de la Vancouver, o funcționară mi-a comunicat că a primit de la autoritățile canadiene certificatul de deces, dar cu unul dintre prenume scris greșit - Custel, în loc de Costel. A promis că se va cere rectificarea actului, dar în octombrie ne-au trimis certificatul greșit”, spune Alin Abrudan, avocatul femeii.

Prin urmare, a cerut încă o dată, în scris, ca MAE să facă demersurile pentru obținerea certificatului, corect, dar de atunci nici el, nici mama defunctului n-au primit vreun răspuns

„Am sperat că implicarea unei deputate va accelera procesul, dar până acum nu am primit nicio confirmare”, a adăugat Maria Abrudan, referindu-se la interpelarea formulată de Arina Moș către MAE.

